Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Гамлет с гитарой. Премьера в Театре на Таганке.

29 ноября
Все года

Театральная хроника >>
29 ноября 1971
Я Гамлет, я насилье презирал,
Я наплевал на датскую корону,-
Но в их глазах - за трон я глотку рвал
И убивал соперника по трону.

В Московском театре на Таганке прошла премьера спектакля «Гамлет» в постановке Юрия Любимова и с Владимиром Высоцким в главной роли. В течение десяти лет спектакль будоражил умы и сердца. После смерти Высоцкого спектакль был выведен из репертуара Театра...

Первый состав:
Гамлет - Владимир Высоцкий,
Гертруда - Алла Демидова
Клавдий - Вениамин Смехов
Офелия - Наталия Сайко
Горацио - Леонид Филатов
версия для печати
персоны
Владимир ВысоцкийАлла ДемидоваНаталья СайкоВениамин СмеховЛеонид Филатов
театры
Театр на Таганке

обсуждение >>
№ 5
Иван Леонтьев (Севастополь)   26.01.2013 - 19:52
Статья подписана автором Ю.Рыбальченко.Кстати на концерте в клубе завода"Ленинская Кузница" В.Высоцкий запрещал записывать на магнитофоны свои песни потому что они мешали ему во время исполнения.Концерт... читать далее>>
№ 4
Иван Леонтьев (Севастополь)   26.01.2013 - 19:42
Мне выпало счастье побывать на концерте В.Высоцкого на заводе"Ленинская кузница" в конце апреля-в начале мая 1971 года и на его спектаклях а не в сентябре 1971 г.как написано в статье, читать далее>>
№ 3
Т-татьян@   29.11.2012 - 10:47
Жаль, что Ю. П. Любимов не разрешал снимать постановки Таганки для телевидения. Для истории запечатлены только фрагменты с любительских съёмок. читать далее>>
№ 2
Усубалиев Адилет (Кыргызстан, Бишкек)   22.09.2009 - 14:07
Гамлет с гитарой, да хотелось б увидеть читать далее>>
№ 1
Евгений (Самара)   13.02.2008 - 02:57
Жаль,что не видел этого спектакля!Интересно, а есть видиозапись? читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Индо-ромэнский театр-студия
Индо-ромэнский театр-студия
В 1923 году в Петровском парке работал хор Егора Полякова: цыганская элита, городские профессионалы. Цыганская молодежь этого хора объявила себя первой цыганской комсомольской ячейкой.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Бернардо Бертолуччи
26 ноября ушёл из жизни режиссёр Бернардо Бертолуччи.

День рождения >>

Дарья Баранова
Александр Вершинин
Нина Гребешкова
Герман Качин
Татьяна Комарова
Елена Кузьмина (II)
Евгений Миронов
Павел Савинков
Татьяна Храмова (II)
Хулио Алеман
Мишель Дюшоссуа
Францишку Куоку
Эндрю МакКарти
Диего Рамос
Джефф Фэйи
Анна Фэрис
все родившиеся 29 ноября >>

Премьеры ТВ

Жить ради любви
27 ноября
1+1
Колдовское озеро
30 ноября
ТВЦ
Любовь и Сакс
1 декабря
Культура
Любовь по ошибке
1 декабря
Россия 1
Никто, кроме нас
1 декабря
Россия 1
От имени моей дочери
1 декабря
Первый канал
Синичка-2
1 декабря
ТВЦ
За пропастью во ржи
2 декабря
Первый канал
Тайны госпожи Кирсановой
3 декабря
Россия 1

ревью

«Артемис Фаул»
Ролики фильмов
«Артемис Фаул»
Глубоко под поверхностью земной коры таится целый мир, населенный гномами, эльфами, пикси, лепреконами, брауни и другими волшебными существами.