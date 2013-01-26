Гамлет с гитарой. Премьера в Театре на Таганке.

Я Гамлет, я насилье презирал,

Я наплевал на датскую корону,-

Но в их глазах - за трон я глотку рвал

И убивал соперника по трону.



В Московском театре на Таганке прошла премьера спектакля «Гамлет» в постановке Юрия Любимова и с Владимиром Высоцким в главной роли. В течение десяти лет спектакль будоражил умы и сердца. После смерти Высоцкого спектакль был выведен из репертуара Театра...



Первый состав:

Гамлет - Владимир Высоцкий,

Гертруда - Алла Демидова

Клавдий - Вениамин Смехов

Офелия - Наталия Сайко

Горацио - Леонид Филатов