«Летучая мышь». Премьера

С 3 по 7 ноября в Мытищинском театре драмы и комедии ФЭСТ
состоялся бал князя Орловского. Первая премьера нового театрального сезона – лёгкий музыкальный спектакль «Летучая мышь»
- была с восторгом принята зрителями.
Идея переноса классической оперетты Иоганна Штрауса
на сцену драматического театра казалась довольно рискованной, но успех премьерных спектаклей, дружный смех зрителей, аплодисменты и крики «Браво!»
доказывают – кто не рискует, тот не пьёт шампанского.
Режиссёр Рената Сотириади
взяла за основу либретто Н. Эрдмана
(диалоги) и М. Вольпина
(стихи). Под музыку «короля вальса» ведущие актёры театра ФЭСТ
создали на сцене совершенно новую «Летучую мышь»
, не похожую ни на фильм, ни на другие постановки.
Роскошный бал-маскарад, прекрасные дамы и благородные кавалеры во фраках, кружащие в танце, необычная игра света и тени – всё это создаёт радостную, праздничную атмосферу, а многочисленные интриги, авантюры и секреты героев пьесы держат зрителя в напряжении вплоть до самого финала.
Основной акцент спектакля, поставленного в драматическом театре, был сделан на диалоги. Блистательный текст Николая Эрдмана
, наполненный тонким, литературно-насыщенным юмором, при постановках оперетты, как правило, сокращают до одной трети. На сцене ФЭСТа
звучит практически полный вариант пьесы, позволяющий зрителям посмеяться от души, открывая новые грани давно знакомых героев.
16 ноября исполняется 110 лет со дня рождения Николая Эрдмана
, поэтому обращение к его тексту - это и бесценный подарок зрителям, и дань памяти автору.
Сюжет пьесы давно известен, но от этого не менее интересен.
История мужа, заново влюбившегося в свою жену, сохраняет свою актуальность спустя более сотни лет с момента создания «Летучей мыши»
.
В наше время с лёгкой руки французского писателя Фредерика Бегбедера
, все свыклись с мыслью, что «любовь живёт три года»
. И лишь немногие догадываются о том, как оригинально и искусно можно оживить чувства, открыть пресытившемуся супругу новые главы в «уже прочитанной книге»
и сохранить семью, не вынося сор из избы.
Коммерсант Генрих фон Айзенштайн (Заслуженный артист РФ Д. Полянский
) должен отправиться в тюрьму на 8 суток за убийство рябчика: «Суд удаляется, суд возвращается, все встают, меня сажают».
Но вместо этого поддаётся уговорам своего приятеля Фалька (Заслуженный артист РФ И. Бондаренко
) и отправляется на бал к графу Орловскому. «Да, но Розалинда будет думать, что я отправился в тюрьму».
— «Ну, и пускай думает. Раздумья украшают женщину».
Супругу Айзенштайна навещает пылко влюблённый Альфред (Заслуженный артист МО И. Калагин
), начинает изображать её мужа, за что и препровождается начальником тюрьмы Франком (Заслуженный артист РФ А. Кузьменко
) за решётку. Сохранившая верность, Розалинда (Заслуженная артистка РФ Т. Полянская
, Заслуженная артистка МО Н. Осипова) отправляется на бал в костюме летучей мыши с целью отомстить супругу, возомнившему себя мартовским котом. Месть за измены и ветреное поведение Генриха удаётся блестяще, «рыбка попалась на мышку»
. Но собравшимся совершенно не обязательно знать о всех похождениях Айзенштайна или видеть сцены бурного выяснения отношений. «Мой муж ухаживает только за своей женой»,
- сообщает Розалинда. Подобной мудрости стоит поучиться.
Параллельно развивается история эмансипированной Золушки – горничной Адель (Е. Бондаренко
, У. Чеботарь
). У неё нет феи-крёстной, зато есть острый изворотливый ум и великая мечта, ради которой «деревенщина» превратится в баронессу настолько убедительно, что никто из присутствующих на балу не усомнится в подмене. Лишь бы платье раздобыть…
Под громкий хохот зрителей гостья бала Амалия (Н. Лаврухина
) обучает дочурку Лотту (А. Домнин
) «стрельбе глазами»
. В стремлении устроить личное счастье дочки, Амалия превращает бал в охотничьи угодья, так что гостям мужского пола придётся проявить недюжинную сообразительность, чтобы не попасться в ловушку.
Тем временем «заключённые раскачивают тюрьму»
, что случается в каждое дежурство Фроша (С. Гришаков
). Совместно со своим помощником (А. Конивец) дежурный «прячет» содержимое шести винных бутылок и готовится к встрече с «совершенно непьющим» начальником тюрьмы.
Для героев пьесы всё заканчивается благоприлично. А у зрителей надолго сохраняется праздничное настроение.
Помимо актёров, заслуживают особого внимания и другие создатели праздника: педагоги по вокалу Заслуженная артистка РФ В. Шашек
и В. Ввозная
, художник по свету А. Гомзяков
, балетмейстер Е. Бондаренко
, костюмеры Е. Терновая
, М. Миронова
, М. Щаднова
, гримёр Н. Галютина
, постижёр Н. Ларюнина
.
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