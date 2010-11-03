«Летучая мышь». Премьера

анонс

25 февраля 2007 Самоуправление в Малом театре 25 марта 1919 года Нарком просвещения А. Луначарский утвердил "Основное положение" московского Малого театра. Единственный из всех государственных, театр сохранял, в принципе, полное самоуправление.

20 февраля 2013 Год Чехова - к 150-летию со дня рождения великого русского писателя К 150-летию со дня рождения великого русского писателя: благотворительные показы спектаклей - в пользу зрителей.