Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Заполярная правда» - для ООН

30 ноября
Все года

Театральная хроника >>
30 ноября 2010
30 ноября и 1 декабря спектакль «Заполярная правда» Театра.doc был показан сотрудникам российского представительства ООН.
1 декабря во всем мире отмечался Всемирный день борьбы со СПИДом. Это день укрепления усилий по борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции, которая продолжает распространяться во всех странах.
Люди, живущие с ВИЧ, испытывают по отношению к себе стигму и дискриминацию. Детей не принимают в детские сады, отказывают в приеме на работу, бывают трудности в доступе к лечению. По данным правозащитной организации АГОРА за 2010 год зарегистрировано более 100 обращений по нарушений прав людей, живущих с ВИЧ. По результатам исследования аналитического Центра Юрия Левады около половины людей, живущих с ВИЧ, подвергались угрозам и оскорблениям. По мнению опрошенных, происходит это потому, что люди не знают путей передачи ВИЧ и боятся заразиться посредством случайного контакта, а также думают, что иметь ВИЧ позорно.
Герои спектакля московского Театра.doc «Заполярная правда» - люди, живущие с ВИЧ. Причем не абстрактные люди, а из города Норильска, где режиссер и автор спектакля Георг Жено и Юрий Клавдиев на протяжении трех недель жили в помещении городского Центра СПИД и плотно общались с пациентами, чтобы проникнуться их проблемами, чувствами и переживаниями.
- Это один из самых острых опытов в моей жизни, - говорит режиссер спектакля Георг Жено. – В Норильске тема ВИЧ особая. Город обособленный, очень распространены и востребованы услуги работниц коммерческого секса, презервативы не популярны, и люди резко негативно относятся к ВИЧ-инфицированным.
В результате родился спектакль в жанре вербатим – жанре документального театра, полностью построенного на диалогах реальных людей. Театр.doc специализируется именно на этом жанре.
Премьера «Заполярной правды» состоялась в Норильске прямо в городском Центре СПИД и на ней присутствовали герои спектакля. После обсуждения в спектакль внесли поправки и сегодня он показывается как на московской сцене Театр.doc, так и во время гастролей по стране. Остросоциальная тема, представленная на театральной сцене, привлекает внимание к проблеме людей, живущих с ВИЧ и вопросам толерантности.

Ссылки по теме:
Театр.doc - в декабре
Театр.doc - в ноябре

Театр.doc
версия для печати
персоны
Георг ЖеноЮрий Клавдиев
театры
Театр.doc

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Премьера нового спектакля "Балаганчик" Продюсерского центра "Collegium-Musicum" состоялась в Юсуповском дворце
Премьера нового спектакля "Балаганчик" Продюсерского центра "Collegium-Musicum" состоялась в Юсуповском дворце
22 декабря в Санкт-Петербурге в Юсуповском Дворце в 20.00 состоялась торжественная премьера спектакля "Балаганчик" известного итальянского режиссера Микеле Монетты. Вниманию зрителей было представлено уникальное театральное действо - мадригальная комедия, поставленная по произведению итальянского автора позднего Возрождения Адриано Банкьери - Festino nella sera del Giovedi Grasso avanti cena".
1 комментарий
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Бернардо Бертолуччи
26 ноября ушёл из жизни режиссёр Бернардо Бертолуччи.

День рождения >>

Юрий Васильев (II)
Анатолий Гущин
Ольга Красько
Эльдар Лебедев
Александр Лыков
Рафаэль Мукаев
Вячеслав Невинный
Александр Никитин (III)
Алексей Фатеев
Гаэль Гарсия Берналь
Гийом Гуикс
Элайша Катберт
Ричард Кренна
Вирджиния Майо
Клеманс Поэзи
Бен Стиллер
все родившиеся 30 ноября >>

Премьеры ТВ

Жить ради любви
27 ноября
1+1
Колдовское озеро
30 ноября
ТВЦ
Любовь и Сакс
1 декабря
Культура
Любовь по ошибке
1 декабря
Россия 1
Никто, кроме нас
1 декабря
Россия 1
От имени моей дочери
1 декабря
Первый канал
Синичка-2
1 декабря
ТВЦ
За пропастью во ржи
2 декабря
Первый канал
Тайны госпожи Кирсановой
3 декабря
Россия 1

ревью