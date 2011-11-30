«Обыкновенное чудо». Премьера на Таганке

анонс

1 октября 2006

Визитная карточка Юрия Завадского

8 октября в Театре имени Моссовета состоялась премьера комедийного спектакля по пьесе К. Гольдони "Трактирщица". Юрий Завадский перенес на сцену московского театра свою постановку этой пьесы в Ростове-на-Дону.