Вольные «невольницы», или История о золотой клетке

Незаслуженно забытая блестящая комедия Александра Островского «Невольницы» написана автором в 1881 году, ровно 130 лет назад. Пестрый, напоенный чувствами мир старого Замоскворечья прорывается в сегодняшний день сквозь пелену «свободных отношений», необязательных встреч, случайных слов и привычных серых будней.В этой пьесе играли великие русские артисты - М. Ермолова и А. Ленский, М. Савина и В.Давыдов. Пьеса была поставлена в Малом (1883), Александринском театрах (1888), театре им.М.Н.Ермоловой (1948, 1996), московском театре им.А.С.Пушкина.В первоначальном замысле автора эта пьеса, невольно отсылающая к Ветхому Завету, называлась «Иосиф Прекрасный» по имени одного из двенадцати сынов Иакова. Однако Островский первоначальный сюжет пьесы изменил, переместив смысловые акценты. Тем не менее, сюжет актуален в любую эпоху: старый богатый муж, молодая жена, мечты о несбыточном и чувства, запертые в «золотой клетке»... За комичными ситуациями и «вкусным» языком автора просматриваются вполне актуальные мысли: как сохранить верность, как отличить любовь от влюбленности и что такое сегодня институт брака - в этом пытаются разобраться создатели спектакля. Сценография, придуманная уникальным театральным художником Александром Орловым, сквозь череду просторных живописных анфилад уносит нас в восхитительный водоворот чувств и фантазий….«Невольницы» - это комедия о сильной, настоящей, незапятнанной надежде на любовь. Человек волен выбирать любовь и нелюбовь, но каковы мотивы этого выбора? На переломе эпох думал об этом Александр Николаевич Островский - спустя 130 лет продолжаем размышлять об этом и мы…– Александр Островский- н.а.России Г.Корольчук- з.д. искусств России Александр Орлов– з.р.культуры России Владлен Неплохзаслуженные артисты России Анатолий Худолеев, Ольга Белявская, Валентина Панина, Наталья Четверикова, заслуженный работник культуры России Александр Вонтов, артисты Ольга Арикова, Константин Демидов, Александр Макин