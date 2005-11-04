Романтическая драма на сцене Иркутского театра

В Иркутском драматическом академическом театре состоялась премьера спектакля в постановке Геннадия Шапошникова "Встречи с адмиралом Колчаком" по обновленной пьесе Сергея Остроумова. Главную роль в спектакле играет народный артист России Георгий Тараторкин.

Сергей Остроумов:

"В Иркутске Колчак готовился к полярным экспедициям, и по их окончании выступал с докладом в отделении Русского географического общества (сейчас в этом здании находится областной краеведческий музей). Отсюда он уезжал на русско-японскую войну. В Иркутске в Морском Харлампиевском храме венчался с женой Софьей. Здесь же и был расстрелян большевиками без суда и следствия в 1920 году".



По материалам Интерфакс-Сибирь