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Романтическая драма на сцене Иркутского театра

4 ноября
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4 ноября 2005
В Иркутском драматическом академическом театре состоялась премьера спектакля в постановке Геннадия Шапошникова "Встречи с адмиралом Колчаком" по обновленной пьесе Сергея Остроумова. Главную роль в спектакле играет народный артист России Георгий Тараторкин.
Сергей Остроумов:
"В Иркутске Колчак готовился к полярным экспедициям, и по их окончании выступал с докладом в отделении Русского географического общества (сейчас в этом здании находится областной краеведческий музей). Отсюда он уезжал на русско-японскую войну. В Иркутске в Морском Харлампиевском храме венчался с женой Софьей. Здесь же и был расстрелян большевиками без суда и следствия в 1920 году".

По материалам Интерфакс-Сибирь
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