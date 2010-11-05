«Коварство и Любовь». Премьера

5 ноября в Москве на сцене театра им. Наталии Сац
состоялась премьера спектакля режиссера Нины Чусовой «Коварство и Любовь»
по пьесе Фридриха Шиллера
. На премьере присутствовали Станислав Садальский
, Андрей Чернышов
и другие коллеги, а также друзья и родные создателей спектакля.
Немецкий романтик опубликовал мещанскую драму о вероломстве, власти и чувствах еще в 1783 году. Двести лет минуло, а тема по-прежнему актуальна! Нина Чусова
без страха переносит героев в нашу действительность, где коварство и любовь продолжают управлять миром. Фердинанд сын президента, что не мешает ему влюбиться в Луизу Миллер, дочь простого музыканта. Эта любовь окажется роковой, ведь молодые люди стоят на разных ступенях социальной лестницы. Скандалы, интриги, расследования... Кажется, что в истории любви и преступления преград слишком много, но у Нины Чусовой
заготовлены сильные козыри, крыть которые помогают талантливые актеры современности.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ
Президент фон Вальтер при дворе немецкого герцога ~ Александр Рапопорт
/ Владимир Меньшов
Вурм, личный секретарь президента ~ Олег Масленников-Войтов
Фердинанд, его сын, майор ~ Андрей Финягин
Луиза Миллер ~ Ольга Арнтгольц
/ Татьяна Арнтгольц
Миллер, учитель музыки ~ Александр Леньков
(народный артист России)
Леди Мильфорд, фаворитка герцога ~ Эвелина Блёданс
/ Олеся Судзиловская
/ Ольга Долинина
Гофмаршал фон Кальб ~ Вячеслав Манучаров
/ Кирилл Жандаров
Видео с премьеры и отзывы зрителей: http://www.youtube.com/watch?v=HJpU80qSQKk
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Видео с первого прогона в костюмах и в декорации: http://www.youtube.com/watch?v=HzlFihJI2dQ
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Режиссер Нина Чусова о спектакле:
~ Что актуального для людей сегодняшнего поколения Вы нашли в шиллеровской пьесе «Коварство и Любовь»?
~ В сегодняшнем мире существует болезнь, которая называется недостаток любви.Вместо любви идет глобальная подмена сексом, работой, бизнесом, партнерскими отношениями. Люди не борются за любовь, легко сходятся и расходятся. С одной стороны, это чувство хрупкое и беззащитное, сломать его очень легко. С другой, без любви рушится мир. Может быть, весь мир так дисгармоничен сегодня, потому что это базисное чувство из него уходит… Нас потрохами сожрал материальной мир, все занимаются дележкой квартир, детей и общей ненавистью друг к другу. А так быть не должно. Все должно строиться на любви. Потому что ради нее Бог создавал землю.
~ Вся классическая литература о любви. Почему именно Шиллер?
~ Потому что он социальнее, чем, скажем, Шекспир. Его волнует несправедливость именно социального характера, а соотношение сил очень напоминает сегодняшее. Сегодня градация классов очевидна, разные пласты социума не пересекаются практически. Люди из спального района не очень себе даже и представляют, что происходит в ином классе. Люди стали совершенно не равны друг другу, ни по каким понятиям. Все это закончится, к счастью, не революцией, потому что это уже не возможно. Мне кажется намеренно истребляется интеллект из населения. Может закончиться разбоем, не больше. Сегодня каждый сам за себя. Никого не интересуют ничьи проблемы. Все хотят убить соседа, а не объединяться с ним. Эта установка уже вдолблена в мозги. И это катастрофа для любых созидательных целей. Наступает финал цивилизации. Любое здание современной архитектуры говорит о том, что нужно улетать отсюда поскорее. Если раньше строили на века, чтобы потомство потом жило в этих замках, то сегодня вся наша культура свидетельствует о том, что мы не рассчитываем на долгую жизнь. Наша жизнь стала одноразовая, как пластиковая посуда.
Телевизионный репортаж с премьеры: http://www.youtube.com/watch?v=XIFeMVsbULA
.
Дата следующей премьеры - 19 ноября
на сцене ДК им. Зуева
(количество мест ограничено).
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