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Норильскому Заполярному театру - 65 лет

5 ноября
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5 ноября 2006
Самый северный в мире Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского 5 ноября 2006 года отметил свое 65-летие. История творческого коллектива начиналась трагически - в сталинских лагерях на Таймырском полуострове. Почти в каждом из лаготделений создавалась своя труппа, полупрофессиональная по статусу, но с первоклассными мастерами.
В театре играли Евдокия Урусова (урожденная княгиня, актриса Театра им. Ермоловой), Виталий Головин (сын певца Большого театра, обвиненный в убийстве Зинаиды Райх), Георгий Жженов, Иннокентий Смоктуновский. В 1944 году на Таймыр в полном составе отправили Львовскую хоровую капеллу. Каждый год театр проводил фестивали (и среди заключенных, и среди тех, кто их охранял).
Сейчас Заполярный театр драмы - это один из лучших театров в Красноярском крае, на протяжении десятилетия неизменный лидер ежегодных фестивалей.

Информация ИА REGNUM-KNews
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персоны
Георгий ЖжёновЗинаида РайхИннокентий Смоктуновский
театры
Норильский театр драмы

обсуждение >>
№ 1
Ксения (Норильск)   19.10.2008 - 09:38
Почему так мало информации о нашем родном театре? читать далее>>
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