ЦДиР: «Наташина мечта»

15 ноября в 20.00 в ЦДиР
состоится премьера спектакля «Наташина мечта»
по пьесе Ярославы Пулинович
в постановке Георга Жжено
. Действие представляет собой видеоклип в жанре ранних 90-х. Художник спектакля - София Егорова
, художник по костюмам – Анна Селянина
. Музыкальное оформление – Юрий Лобиков
, Олег Васенин
. В ролях заняты актеры Анастасия Пронина
, Ирина Вилкова
, Маргарита Кутовая
, Николай Клименко
, Владимир Рыжков
, Валентин Терехов
, Дмитрий Уросов
. На гитаре играют Олег Васенин
и Юрий Лобиков
.
Первая премьера ЦДиР
нынешнего театрального сезона – это:
• дебют молодого екатеринбургского драматурга Ярославы Пулинович
на московской сцене;
• первая большая роль в профессиональном театре юной талантливой актрисы Анастасии Прониной
;
• открытие в помещении «Сцены на Беговой»
абсолютно камерного зала на 25 мест.
Ярослава Пулинович
– одно из последних имен, вышедших на свет благодаря учительскому дару Николая Коляды
. По словам критика П.Руднева
, «У Пулинович легкое женское дыхание в драматургии. Ей не свойственна уральская мрачность, уральский пессимизм, ставший одним из атрибутов свердловской драматургической школы. Пулинович свежа и позитивна, бесстрашно смотря в глаза мира, она радостно и восторженно его принимает в его лучших и худших проявлениях. Пулинович – драматург витальной силы, силы жизни, которую она всякий раз обнаруживает в своих персонажах. Собственно это и делает их героями – жажда полноценной жизни»
.
«Наташина мечта»
- исповедь молодой девушки, только вступающей в этот взрослый мир, полный неравенства и несправедливостей, с которыми героиня не желает мириться. Взволнованно, отчаянно, страстно взывает Наташа - героиня актрисы Прониной
к окружающим, к нам в поисках справедливости, рассказывая понятную историю о девочке, которая искренно не понимает своей вины перед этим миром, мечтающей о счастье, о любви, и всеми ей доступными способами стремящейся к этому счастью.
Режиссер спектакля Георг Жжено
, ученик Марка Захарова
, выпускник Российской академии театрального искусства, хорошо известен московским зрителям своими спектаклями «Сексуальные неврозы наших родителей»
, «Ваал»
в Центре драматургии и режиссуры
, а также - постановками в Театре.doc
и «Практика»
, различными интерактивными проектами. Нынешнюю постановку отличает то, что творческая команда спектакля целиком и полностью состоит из молодых, одаренных художников и артистов, среди которых настоящим открытием стала Анастасия Пронина
, юная актриса, только в этом году поступившая на курс к Константину Райкину
в Школу-студию МХАТ. Роль Наташи – это первая большая ее роль на театральной сцене.
Драматург Ярослава Пулинович
закончила курс Николая Коляды
в Екатеринбургском театральном институте. Лауреат премии «Голос поколения», фестивалей «Любимовка», «Новая драма», «Евразия», а также литературной премии «Дебют». Ее пьесы – «Учитель химии», «Мойщики», «За линией» - были напечатаны в сборниках «Все будет хорошо», «Театр в Бойлерной», «За линией», «Сюжеты», литературном журнале «Урал» и др. Пьеса «Учитель химии» поставлена в Омском театре-студии А. Гончарука
. Пьеса «Мойщики», поставленная в Тюменском театре драмы
, стала победителем театрального фестиваля «Коляда – plays». Постановку «Наташиной мечты»
осуществили Саратовский ТЮЗ
, Новосибирский театр «Старый дом»
и некоторые другие театры России. В московских театрах пьесы Я. Пулинович
ранее не ставились.
Художник спектакля София Егорова
в 2007 году с красным дипломом закончила театральное отделение МГАХУ и сразу же поступила в РАТИ на факультет сценографии. В 2006 году в АРТ-ЦЕНТРЕ ФОНД состоялась ее первая персональная выставка. Участник молодежных выставок - «Клин 5», «Твой шанс 2008», «Твой шанс 2009» и других. Работала над спектаклями «Свои люди – сочтемся»
(театр-студия «Квадрат»
), «Ну, погоди!»
(театральное агентство «К.О.Т»
), «Павлик – мой бог»
(театр им. Йозефа Бойса
).
Анна Селянина
, художник по костюмам, дизайнер одежды, художник-постановщик. Окончила УралГаха и МГТУ им. Косыгина, создавала одежду под известными российскими брендами, работала художником-постановщиком и художником по костюмам в рекламе. Авторские коллекции Анны – лауреаты конкурсов молодых дизайнеров, в том числе «Адмиралтейской иглы», «Русского силуэта», «Модного Десанта», «Habitus Baltia». Художник по костюмам в спектаклях «Павлик – мой Бог»
(режиссер Е.Григорьев
), «Электра»
(режиссер Д.Касимов
), «Наташины Мечты» (режиссер Г.Жжено
).
Продолжительность спектакля 1 час.
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