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Театр - лагерный, актеры - заключенные

6 ноября
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6 ноября 1941
Норильский заполярный театр драмы был создан на основе лагерного театра, актеры которого были заключенными НориЛАГа. В архивах не сохранился приказ об открытии театра. Считается, что это произошло 6 ноября 1941 года, когда в бараке лагерного поселка впервые поднялся театральный занавес. Труппу составили ученики народной артистки СССР Веры Пашенной, артисты из Игарки и Красноярска, а также заключенные, которых привозили на репетиции и спектакли под конвоем.
Лагерные театры в те годы не были редкостью, но в Норильске их было особенно много. Здесь для них даже устраивались театральные фестивали. По воспоминаниям первого директора 2 – го Заполярного, Григория Александровича Бороденко, Норильский театр создавался на условиях антрепризы. Часть труппы составляли заключённые Норильлага, другую – привезённые по Енисею актёры из первого Заполярного. Играли сначала в столовой для заключённых, позднее – в приспособленном под театр помещении. В первом сезоне поставили "Хозяйку гостиницы" Гольдони, "Жди меня" Симонова, "Позднюю любовь" Островского и лирическую комедию "Сады цветут" Масса и Куличенко.
Одной из первых на сцене Норильского Заполярного была поставлена пьеса Островского "Без вины виноватые". Написанное на куске полотна и вывешенное на стене барака, название это как бы вобрало в себя и боль, и протест, и возможность хоть как - то ответить системе за унижение, за растоптанное человеческое достоинство. В то время за выбор подобного репертуара вся труппа могла поплатиться жизнью...
Амбиции и тщеславие лагерного начальства "помогали" самодеятельным труппам не просто существовать, но и творить. В норильских лагерных театрах были самые лучшие театральные декорации, самые яркие и масштабные театральные представления. До сих пор в Норильске рассказывают легенды о надзирателях-театралах, которые решали проблемы с реквизитом, актерами, музыкой примерно так: если в лагере не находилось портного, который сумел бы сшить сложные костюмы, — узнавали, где живет специалист нужного профиля и… сажали. Так же и с хором. Надзиратели были людьми не чуждыми большому искусству. Захотелось иметь у себя хор — поехали в Харьков, арестовали, посадили. Целый хор.
Среди звёзд Норильской сцены первого двадцатилетия – заслуженные и народные артисты РСФСР: Елена Юровская, Эда Урусова, Георгий Жжёнов, Иннокентий Смоктуновский, Всеволод Лукьянов, Виталий Головин, Александра Щеголева.
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персоны
Георгий ЖжёновИннокентий Смоктуновский
театры
Норильский театр драмы

обсуждение >>
№ 1
Казакова Светлана (Игарка)   4.02.2009 - 07:06
Добрый день, уважаемые господа! Телеканал "Игарка" к 80-летию Игарки готовит документальный фильм. Хотелось бы рассказать и о театре, основанной в нашем городе Верой Пашенной. Мы знаем,... читать далее>>
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