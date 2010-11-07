Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Крейцерова соната» в театре им.В.Ф.Комиссаржевской

7 ноября
Все года

Театральная хроника >>
7 ноября 2010
В театре им.В.Ф.Комиссаржевской 7, 24 ноября 2010 года - премьера спектакля «Крейцерова соната» по повести Л.Н.Толстого.
Режиссер, автор инсценировки - Светлана Свирко
Художник - Дарья Мухина
Музыкальное оформление – з.р.к.России Владлен Неплох
Хореограф - Валерий Звездочкин
В спектакле заняты: народный артист России Иван Краско, заслуженные артисты России Леонид Мозговой, Валентина Панина, артисты Елена Андреева, Александр Макин, Юрий Ершов, Вячеслав Карпов, Андрей Гончаренко, Екатерина Ионас
Отношения мужчины и женщины во все времена интересовали людей, вызывая много споров, рождая великие произведения Любовь, соединяющая двоих, способна заставить человека посмотреть на себя со стороны, как «на другого»..
Режиссер Светлана Свирко о замысле и теме спектакля: Первоначально идею «Крейцеровой сонаты» мне принес артист Леонид Мозговой.
Тема этого произведения его очень волновала. Леонид Мозговой: Эта повесть – на все времена, потому что борьба нравственности и эротики происходит в человеке неизбежно, тем более у такого великого человека и писателя. Кстати, это произведение сделало его известным во всем мире раньше, чем «Анна Каренина», потому что оно, еще не будучи опубликованным, распространялось за границей. Мы сделали моноспектакль, но по возникшим обстоятельствам отложили его на время. Позже, в общении с художественным руководителем Виктором Новиковым у меня возникла другая идея, тем более, что мы давно собирались что-то поставить с замечательными артистами театра им.В.Ф.Комиссаржевской и даже начинали какую-то деятельность (в БКЗ «Октябрьский» состоялся концерт Светланы Сургановой на стихи Анны Ахматовой, в котором принимали участие артисты театра). И вдруг на «Крейцеровой сонате» все сошлось волшебным образом, и я из моноспектакля сделала инсценировку на 9 актеров. Собственно, от толстовской «Сонаты» осталось только зерно, - конфликт отношения мужчины и женщины, мужа и жены.
Отношения мужчины и женщины в этом спектакле мы рассматриваем в контексте толстовского видения этой проблемы, где они все же сводятся к отношениям мужа и жены. Эти отношения расходятся до бесконечной широты, но сводятся к обряду, обету, обещанию - то есть закону. Кроме того, мне кажется, Крейцерову сонату нельзя рассматривать без соединения с автобиографией самого Льва Николаевича.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Елена АндрееваЮрий Ершов (II)Екатерина ИонасВячеслав КарповИван КраскоЛеонид МозговойВалентина ПанинаСветлана Свирко
театры
Драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской

фотографии >>
«Крейцерова соната» в театре им.В.Ф.Комиссаржевской фотографии
«Крейцерова соната» в театре им.В.Ф.Комиссаржевской фотографии
«Крейцерова соната» в театре им.В.Ф.Комиссаржевской фотографии
«Крейцерова соната» в театре им.В.Ф.Комиссаржевской фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Но, впрочем, раз вы ещё на свободе, вы не можете уклоняться от срочной работы.
Но, впрочем, раз вы ещё на свободе, вы не можете уклоняться от срочной работы.
16 марта на сцене ГосТИМа прошла премьера комедии Владимира Маяковского "Баня" в постановке Всеволода Мейерхольда, художественно-оформительская работа Александра Дейнеки, музыка Виссариона Шебалина.
"Мальчики" едут в Ригу
"Мальчики" едут в Ригу
В середине ноября в Прибалтике прошли гастроли Студии Театрального Искусства под руководством Сергея Женовача. Театр-студия представила два своих самых популярных спектакля. Зрители Риги увидели спектакль «Мальчики
Первая советская революционная пьеса
Первая советская революционная пьеса
В начале 20-х годов Константин Тренев был известен как мастер лирического пейзажа, сатирических зарисовок, как искусный создатель выразительных портретов крестьянства. В 1925 году писатель приступил к воплощению своего давнишнего замысла - пьесы о гражданской войне "Любовь Яровая", ставшей его лучшим творением, отбражающем социально-историческую трактовку рожденных революцией нравственных конфликтов.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Геннадий Четвериков
5 ноября ушёл из жизни актёр, каскадёр Геннадий Четвериков.
Наталия Корчагина
5 ноября ушла из жизни актриса Наталия Корчагина.
Олег Лавров
3 ноября скончался актёр, театральный режиссёр Олег Лавров.
Ольга Седлецкая
2 ноября ушла из жизни актриса Ольга Седлецкая.
Владимир Тютюнник
1 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Тютюнник.

День рождения >>

Елена Бирюкова
Григорий Калинин
Владимир Кенигсон
Ольга Ландина
Юлия Майборода
Антонина Максимова
Георгий Милляр
Оксана Фандера
Пётр Чернов
Дин Джаггер
Линдси Дункан
Франк Дюбоск
Джейсон Лондон
Тодд МакКи
Барри Ньюман
Шэннон Уирри
все родившиеся 7 ноября >>

Премьеры ТВ

Годунов
5 ноября
Россия 1
Дуэт по праву
6 ноября
Россия 1
Неуловимые
6 ноября
НТВ
Эксперт
9 ноября
НТВ
Нетающий лёд
10 ноября
Россия 1
Сердечные раны
10 ноября
Россия 1
Две женщины
11 ноября
Россия 1
Опавшие листья
11 ноября
Россия 1
Ненастье
12 ноября
Россия 1

ревью