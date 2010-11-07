«Крейцерова соната» в театре им.В.Ф.Комиссаржевской

анонс

Но, впрочем, раз вы ещё на свободе, вы не можете уклоняться от срочной работы.

20 декабря 2006

Первая советская революционная пьеса

В начале 20-х годов Константин Тренев был известен как мастер лирического пейзажа, сатирических зарисовок, как искусный создатель выразительных портретов крестьянства. В 1925 году писатель приступил к воплощению своего давнишнего замысла - пьесы о гражданской войне "Любовь Яровая", ставшей его лучшим творением, отбражающем социально-историческую трактовку рожденных революцией нравственных конфликтов.