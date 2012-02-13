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«Бронепоезд 14-69» на сцене МХАТ

8 ноября
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8 ноября 1927
Пьеса Вс. Иванова «Бронепоезд 14-69» на сцене МХАТ. Постановка К. С. Станиславского, 1927 Сцена на колокольне. Акварель В. А. Симова. Музей Художественного театра, МоскваБронепоезд 14-69... Без этих четырех цифр, невозможно представить себе историю советского театра. Инсценировка одной из партизанских повестей Вс. Иванова, показанная Московским Художественным театром 8 ноября 1927 года, стала крупным событием в творческой жизни страны.
Впервые на сцену советского театра пришел большевик, руководитель восстания — Пеклеванов в исполнении Хмелева. Впервые так широко, с таким эпическим размахом была показана революция, восставшая народная масса и один из ее вожаков, настоящий народный герой Никита Вершинин, роль которого играл знаменитый Качалов. И в судьбе уже опытных, уже прославленных мхатовских актеров спектакль был поворотным, потому что многие из них впервые сыграли героев нового времени, своих современников.
Спектакль был поставлен режиссерами Ильёй Судаковым и Ниной Литовцевой под художественным руководством К. С. Станиславского.
Роли исполняли: Вершинин — Качалов, Пеклеванов — Хмелёв, Семён Семёнович — Вишневский, Васька-Окорок — Баталов, Синь Бен-у — Кедров, Семёнов — Добронравов, Незеласов — Прудкин, Обаб — Станицын, Надежда Львовна — Книппер-Чехова, Маша — Тарасова, Варя — Андровская.
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