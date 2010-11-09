Комедия Александра Вампилова в театре «Мастерская»

анонс

28 апреля 2007

Трагедия преображения

В конце 50-х годов стали ощутимы перемены в общественной атмосфере: умер И.В.Сталин, отгремел ХХ съезд КПСС, и Н.С. Хрущев разоблачил "антипартийную группу"... Тема неограниченной власти, превращающей властителя в тирана, безусловно, была необычайно актуальна.