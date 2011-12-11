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Пересказка "Карлсон" А.Линдгрен в театре "Комедианты"

11 декабря
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11 декабря 2011
[i] В Театре "Комедианты" - премьера спектакля "Карлсон"! 11 декабря 2011г, 15 и 29 января 2012г.
В одном самом обыкновенном городе, в самой обыкновенной семье, жил-был самый обыкновенный Малыш. И у него были чудесные Папа и Мама, которые его очень любили. Но, к сожалению, Папа и Мама были настолько погружены в свои взрослые заботы, что Малыш частенько чувствовал себя очень одиноким. Так бы оно всё и продолжалось, если бы в один из самых обыкновенных дней не началась самая необыкновенная в жизни Малыша история - знакомство с бедокуром и озорником Карлсоном, который живёт на крыше! Вот уже много-много лет затейливый чудак Карлсон прилетает на помощь к тем детям, которым так не хватает внимания и понимания взрослых. Свидетелем и соучастником одной из таких историй стал зритель - на этот раз сказка Астрид Линдгрен прозвучала в пересказе артистов театра «Комедианты». Малыш, у которого много разноцветных игрушек, но нет настоящего друга; деловые Мама и Папа; весельчак Карлсон и уморительная Фрекен Бок...

Художественный руководитель постановки Заслуженный деятель искусств России Михаил Левшин:
Режиссёр:Светлана Суханова
Художники-постановщики: Надежда Осипова, Оксана Столбинская.
Музыка: Сергей Хайлов.
В спектакле - песни на слова и музыку Нины Тарасовой в аранжировке Юрия Балакшина.
В ролях: Роман Притула (в роли "Карлсона"), Дмитрий Белыш (в роли "Малыша"), Екатерина Белова и Заслуженный артист России Геннадий Спириденков (в роли "Фрекен Бок"), Леонид Зябкин ("Папа"), Оксана Сурнина ("Мама").
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персоны
Екатерина Белова (II)Михаил ЛевшинРоман ПритулаГеннадий СпириденковОксана СурнинаСветлана Суханова
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Театр "Комедианты"

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Пересказка "Карлсон" А.Линдгрен в театре "Комедианты" фотографии
Леонид Зябкин (Папа), Екатерина Белова (Фрекен Бок), Оксана Сурнина (Мама)
Роман Притула (Карлсон) , Дмитрий Белыш (Малыш)
Роман Притула (Карлсон), Леонид Зябкин (Папа)
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