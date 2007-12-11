Театр «МОСТ» - новая премьера!

Не успели еще отгреметь аплодисменты после спектакля «Счастливый неудачник», как неутомимый театр показал следующую премьеру!

Театр МОСТ 11 декабря 2007 представил свое новое творение - спектакль «Сирано» по мотивам пьесы Э. Ростана «Сирано де Бержерак». Как и всегда в этом театре, зрители увидили совершенно неожиданный вариант классического произведения.

Во-первых – авторский перевод режиссера Евгения Славутина. Во-вторых, оригинальная музыка и песни замечательного молодого автора Алины Симоновной. В-третьих, оригинальная режиссура Георгия Долмазяна, чей дебютный спектакль «Удача по скрипке» стал событием в театральной жизни Москвы. И, наконец, новые молодые актеры в главных ролях!

Вобщем, такой творческий букет пропустить было просто невозможно!