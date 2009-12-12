«Курсантский Блюз» на театральной сцене!

анонс

9 июля 2006 Первый сбор труппы будущего театра "Современник" Прошел первый сбор труппы будущего театра "Современник", состоявшей из выпускников Студии молодых актеров. Как вспоминал Олег Табаков, старые актеры МХАТа называли членов Студии: "Вот они, наши будущие гробокопатели".

18 февраля 2013 Театр Станиславского: Сезон премьер Новый художественный руководитель Драматического театра имени Станиславского Александр Галибин открыл сезон премьер спектаклем «Я пришел».

13 февраля 2012 «Et Cetera» представляет: «Продюсеры» Новый спектакль учит радоваться жизни, потому что в ней кроме денег, есть еще и дружба, есть еще и любовь.