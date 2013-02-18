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«Дети Ванюшина» в театре Корша

14 декабря
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14 декабря 1901
В Москве в частном театре Федора Корша 14 декабря 1901 года состоялась премьера спектакля «Дети Ванюшина» по пьесе С.А.Найдёнова в постановке провинциального режиссера Н.Н.Синельникова.
В основных ролях были заняты: Ванюшин - Н. Светлов, Арина Ивановна - М. Блюменталь-Тамарина, Алексей - А. Остужев, Константин - Л. Леонидов, Красавин - А. Яковлев, Клавдия - Ю. Васильева, Людмила - О. Голубева, Аня - А. Мальская, Щеткин - А. Петровский.
Эта постановка явилась значительным событием в истории дореволюционного театра.
До конца сезона «Дети Ванюшина» выдержали 37 постановок, в сезон 1902/03 года - 41, а всего до 30 августа 1907 года ставились 150 раз.
«Коршевские «Дети Ванюшина» стали потом как бы образцом для всех последующих постановок этой пьесы. Спектакль запоминался надолго. Лестница, ведущая наверх, тяжесть буфета и обеденного стола — вся обстановка точно и четко выражала внутреннюю сущность семьи Ванюшиных Эта лестница, этот громадный буфет и массивный стол — тяжелая коричневая обстановка — повторялись и повторялись в различных виденных мною потом постановках «Детей Ванюшина».
Особенно мне запомнились родители Ванюшины — Борисов и Блюменталь-Тамарина, хотя, может быть, они несколько и уходили от Найденова: уж очень любящими, заботливыми, тревожными, непонятыми были истовый Ванюшин у Борисова и хлопотливая, с трогательно-недоумевающими глазами Блюменталь-Тамарина. Вероятно, такое впечатление возникало и потому, что молодежь в спектакле была представлена более слабо, и лишь Е. А. Буткова (Елена), моя любимая актриса у Корша, играла с подкупающей нежностью и чистотой» (Марков П. А. Книга воспоминаний)
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Мария Блюменталь-ТамаринаЛеонид Леонидов (II)Александр ОстужевНиколай Синельников
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