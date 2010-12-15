«Философский камень». Премьера

анонс

Знаменитый спектакль «Мурлин Мурло» приобрел новое звучание. К названию пьесы добавилось: «Возвращение спектакля», а ее постановщиком стал Сергей Гармаш.

16 января 2012

«Независимое Театральное Товарищество»: Спектакли

2 ноября молодежный театр НТТ («Независимое Театральное Товарищество») открыл свой первый сезон в Доме молодежи «Форпост» и шагнул в театральный мир, чтобы расти и развиваться.