ЦДР: «Класс Бенто Бончева»

15
и 16 декабря
на «Сцене на Беговой»
в Центре драматургии и режиссуры
состоялись предпремьерные показы спектакля Михаила Угарова «Класс Бенто Бончева»
по пьесе Максима Курочкина
.
Сценограф, художник по костюмам – Мария Утробина
.
В ролях: Игорь Стам
, Александра Ребенок
, Анна Котова
, Михаил Угаров
, Константин Гацалов
, Арина Маракулина
, Павел Солодовников
, Сергей Букреев
.
Действие происходит в будущем. Половой период цивилизации остался позади. Студент Бончев мечтает о невозможном. Он верит в древние мифы, надеется встретить любовь. Но однажды надежда покидает его. С этого момента Бончев превращается в яростного реалиста, гонителя иллюзий. Он беспощаден к своему учителю, он сам становится учителем – срывает маски с лжецов и потрошит тех, кто не готов к правде. Служа истине, однажды он оказывается один против целого мира.
Создатели спектакля:
Драматург Максим Курочкин
– драматург, автор пьес «Кухня», «Трансфер», «Стальова воля», «Титий Безупречный».
Режиссер Михаил Угаров
- лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Новация».
Художник Мария Утробина
- участник Пражской Квадриеннале 2007. Оформляла спектакли Женовача
, Сидакова
и других. Ее работы находятся в Театральном музее им. Бахрушина.
Костюмы к спектаклю предоставлены компанией «Wrangler». Это легендарный джинсовый бренд с богатым историческим прошлым и фирменным стилем.
Ссылки по теме:
«Меловой крест» в ЦДР
«Остановка на Беговой» с Михаилом Угаровым и Максимом Курочкиным!
Вы обязательно должны стать счастливыми!
обсуждение >>