ЦДиР, с Днем Рождения!

анонс

12 марта 1928 Премьера «Горе уму» в ГосТИМе. «Горе уму» (в первой режиссерской редакции) прошло за два с половиной года более семидесяти раз.

20 февраля 2013 «Hand Made» В Санкт-Петербурге с 2 по 5 мая прошел первый фестиваль российских пластических театров «Hand Made».

20 февраля 2013 В Москве - Благотворительный театральный марафон! 3 марта в столице открылся Первый Благотворительный театральный марафон в поддержку старейших отечественных актеров.