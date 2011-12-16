«Стеклянный зверинец» на сцене театра Киноактера

анонс

29 апреля 2007

Свет новых истин в Театре на Таганке

С постановки пьесы Бертольда Брехта "Добрый человек из Сезуана" начиналась слава Таганки. А в 1966 году Юрий Любимов поставил и брехтовскую "Жизнь Галилея " с Владимиром Высоцким в заглавной роли.