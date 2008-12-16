Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Международная Чеховская лаборатория. Благотворительные Рождественские показы спектаклей.

16 декабря
Все года

Театральная хроника >>
16 декабря 2008
Деятели российской культуры в прежние свои времена были не чужды благотворительности (творения блага): в чью только пользу ни выпускались книги, устраивались вечера и концерты, игрались спектакли – в пользу больных и страждущих, пострадавших от военных действий, наводнений, засухи и других стихийных бедствий. Игрались спектакли и в пользу самих деятелей театра – так, например, премьера чеховской «Чайки» в петербургском Александринском театре состоялась в один вечер с бенефисом в честь актрисы этого театра г-жи Левкеевой, выступившей в водевиле «Счастливый день». Сам Чехов, став писателем и драматургом, не чурался первой своей профессии врача и, когда мог, оказывал бесплатную медицинскую помощь тем, кто за ней к нему обращался. Сейчас, в наши дни, когда цены на билеты поднимаются все выше и нередко составляют не одну и не две тысячи рублей, доступ на сценические представления оказывается для широкой театральной публики крайне затруднителен: впору давать благотворительные спектакли уже в пользу самих зрителей. Международная Чеховская лаборатория и решила поступить подобным образом, организовав в декабре уходящего года и в январе года грядущего благотворительные Рождественские бесплатные показы своих спектаклей. При этом мы исходим из той непреложной для нас истины, что не зрители существуют для театра, а театр для зрителей – «театр для людей», как определял задачи своего «Пикколо театро ди Милано» итальянский режиссер Джорджо Стрелер.

На сцене Театрального особняка 16-го и 17-го декабря прошли благотворительные Рождественские показы спектаклей "Три сестры" и "Дядя Ваня". Впервые сцены из спектакля "Три сестры" были показаны на VШ-м Международном театральном фестивале "Мелиховская весна-2007". В марте 2008 года была выпущена вторая редакция спектакля. Спектакль "Дядя Ваня" впервые был показан на международном театральном фестивале "Мелиховская весна-2006". В ноябре 2007 года состоялась премьера второй редакции спектакля "Дядя Ваня" с новой исполнительницей роли Елены Андреевны – Анастасией Зыковой.
Режиссер-постановщик спектаклей – Виктор Гульченко.
версия для печати
персоны
Виктор ГульченкоОлег ДуленинАнастасия ЗыковаСергей Терещук
театры
"Международная Чеховская лаборатория"

обсуждение >>
№ 1
В.В. (Москва)   3.01.2009 - 22:14
Международная Чеховская лаборатория продолжает БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОКАЗЫ СПЕКТАКЛЕЙ - в пользу зрителей. В январе 2009-го года: "Дядя Ваня". 27-го (вторник) и 29-го (четверг -... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Пойдите по театрам Москвы, посмотрите на эти серые, скучные спектакли, похожие один на другой!
Пойдите по театрам Москвы, посмотрите на эти серые, скучные спектакли, похожие один на другой!
В 1938-м году появились статьи о "мейерхольдовщине". Под этим подразумевалось тайное пристрастие режиссера к буржуазному искусству. Мейерхольду не дали звания Народного артиста СССР, его театр закрыли.
День рождения московского Театра драмы и комедии на Таганке
День рождения московского Театра драмы и комедии на Таганке
23 апреля день рождения московского Театра драмы и комедии на Таганке. Именно в этот день в 1964 году выпускники театрального училища имени Щукина сыграли свой дипломный спектакль по пьесе Бертольда Брехта "Добрый человек из Сезуана" в постановке Юрия Любимова.
Новое здание, сезон премьер etc..
Новое здание, сезон премьер etc..
Сезон 2006-2007 года в Театре Et Cetera открылся 29 сентября спектаклем "Король Убю". В 2005 году театр переехал в новое здание, процесс адаптации шел довольно долго, поэтому была выпущена лишь одна премьера — "Газета «Русский инвалидъ»" Михаила Угарова.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Нина Алисова
Юрий Богданов (II)
Светлана Дружинина
Ольга Медынич
Юрий Николаев
Андрей Новиков
Константин Октябрьский
Александр Паль
Анатолий Пустохин
Бенджамин Брэтт
Марушка Детмерс
Бен Кросс
Витторио Меццоджорно
Анна Попплуэлл
Луиза Раньери
Лив Ульман
все родившиеся 16 декабря >>

Премьеры ТВ

Личные счёты
15 декабря
Россия 1
На обрыве
15 декабря
Россия 1
Ныряльщица за жемчугом
15 декабря
ТВЦ
Девушка без комплексов
16 декабря
Первый канал
Полюби меня такой
16 декабря
1+1
Пуля
17 декабря
НТВ
Тайны следствия-18
17 декабря
Россия 1

ревью