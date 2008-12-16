Международная Чеховская лаборатория. Благотворительные Рождественские показы спектаклей.

Деятели российской культуры в прежние свои времена были не чужды благотворительности (творения блага): в чью только пользу ни выпускались книги, устраивались вечера и концерты, игрались спектакли – в пользу больных и страждущих, пострадавших от военных действий, наводнений, засухи и других стихийных бедствий. Игрались спектакли и в пользу самих деятелей театра – так, например, премьера чеховской «Чайки» в петербургском Александринском театре
состоялась в один вечер с бенефисом в честь актрисы этого театра г-жи Левкеевой, выступившей в водевиле «Счастливый день». Сам Чехов,
став писателем и драматургом, не чурался первой своей профессии врача и, когда мог, оказывал бесплатную медицинскую помощь тем, кто за ней к нему обращался. Сейчас, в наши дни, когда цены на билеты поднимаются все выше и нередко составляют не одну и не две тысячи рублей, доступ на сценические представления оказывается для широкой театральной публики крайне затруднителен: впору давать благотворительные спектакли уже в пользу самих зрителей. Международная Чеховская лаборатория
и решила поступить подобным образом, организовав в декабре уходящего года и в январе года грядущего благотворительные Рождественские бесплатные показы своих спектаклей. При этом мы исходим из той непреложной для нас истины, что не зрители существуют для театра, а театр для зрителей – «театр для людей», как определял задачи своего «Пикколо театро ди Милано» итальянский режиссер Джорджо Стрелер.
На сцене Театрального особняка 16-го и 17-го декабря прошли благотворительные Рождественские показы спектаклей "Три сестры" и "Дядя Ваня". Впервые сцены из спектакля "Три сестры"
были показаны на VШ-м Международном театральном фестивале "Мелиховская весна-2007". В марте 2008 года была выпущена вторая редакция спектакля. Спектакль "Дядя Ваня"
впервые был показан на международном театральном фестивале "Мелиховская весна-2006". В ноябре 2007 года состоялась премьера второй редакции спектакля "Дядя Ваня" с новой исполнительницей роли Елены Андреевны – Анастасией Зыковой
.
Режиссер-постановщик спектаклей – Виктор Гульченко.
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