Международная Чеховская лаборатория. Благотворительные Рождественские показы спектаклей.

анонс

19 октября 2006 Пойдите по театрам Москвы, посмотрите на эти серые, скучные спектакли, похожие один на другой! В 1938-м году появились статьи о "мейерхольдовщине". Под этим подразумевалось тайное пристрастие режиссера к буржуазному искусству. Мейерхольду не дали звания Народного артиста СССР, его театр закрыли.

11 апреля 2006 День рождения московского Театра драмы и комедии на Таганке 23 апреля день рождения московского Театра драмы и комедии на Таганке. Именно в этот день в 1964 году выпускники театрального училища имени Щукина сыграли свой дипломный спектакль по пьесе Бертольда Брехта "Добрый человек из Сезуана" в постановке Юрия Любимова.

29 сентября 1912 Открылся новый городской театр 29 сентября 1912 года открылся новый городской театр, ныне Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета.