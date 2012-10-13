18 декабря филиал МХАТ имени М. Горького показал премьеру спектакля по пьесе Р. Шеридана "Школа злословия" - одно из самых значительных произведений английской просветительской комедиографии, образец реалистической сатирической комедии.

Режиссер Василий Сахновский, художник Н. Акимов. Художественное оформление было изящным, носило "галантный и насмешливо легкомысленный характер". Любящих и бранящихся супругов с блеском играли Ольга Андровская — Леди Тизл и Михаил Яншин — Питер Тизл.

Пьесу Р. Шеридана «Школа злословия» мхатовцы начали репетировать в начале 1939 года. Готовя роль, Ольга Андровская обратила внимание на то, что в среде английского дворянства в XVII веке были распространены музыкальные дуэты, главным образом арфы и флейты. И тогда, по предложению Андровской и Яншина, в спектакль был введен дуэт леди Тизл и ее мужа сэра Питера. Музыку написал Д. Кабалевский.

Актеры отказались от аккомпанемента за сценой. «Это будет не Художественный театр, а бутафория, если я не буду играть на арфе сама», — говорила Андровская. И с начала 1939 года она берет уроки игры на арфе, а Яншин — на флейте. Занятия длились почти два года — до премьеры. Не прекратились они и после выпуска спектакля.

Теперь просто невозможно себе представить знаменитый спектакль МХАТа без музыкального дуэта Андровской и Яншина:

Голубок и горлица

Никогда не ссорятся,

Дружно живут...

Он органически вырастал из художественной ткани постановки, становясь лейтмотивом всего спектакля.



По материалам книги: "Ольга Андровская. Исповедь актрисы"