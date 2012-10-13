Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Голубок и горлица никогда не ссорятся..

18 декабря
Все года

Театральная хроника >>
18 декабря 1940
18 декабря филиал МХАТ имени М. Горького показал премьеру спектакля по пьесе Р. Шеридана "Школа злословия" - одно из самых значительных произведений английской просветительской комедиографии, образец реалистической сатирической комедии.
Режиссер Василий Сахновский, художник Н. Акимов. Художественное оформление было изящным, носило "галантный и насмешливо легкомысленный характер". Любящих и бранящихся супругов с блеском играли Ольга Андровская — Леди Тизл и Михаил Яншин — Питер Тизл.
Пьесу Р. Шеридана «Школа злословия» мхатовцы начали репетировать в начале 1939 года. Готовя роль, Ольга Андровская обратила внимание на то, что в среде английского дворянства в XVII веке были распространены музыкальные дуэты, главным образом арфы и флейты. И тогда, по предложению Андровской и Яншина, в спектакль был введен дуэт леди Тизл и ее мужа сэра Питера. Музыку написал Д. Кабалевский.
Актеры отказались от аккомпанемента за сценой. «Это будет не Художественный театр, а бутафория, если я не буду играть на арфе сама», — говорила Андровская. И с начала 1939 года она берет уроки игры на арфе, а Яншин — на флейте. Занятия длились почти два года — до премьеры. Не прекратились они и после выпуска спектакля.
Теперь просто невозможно себе представить знаменитый спектакль МХАТа без музыкального дуэта Андровской и Яншина:
Голубок и горлица
Никогда не ссорятся,
Дружно живут...
Он органически вырастал из художественной ткани постановки, становясь лейтмотивом всего спектакля.

По материалам книги: "Ольга Андровская. Исповедь актрисы"
версия для печати
персоны
Ольга АндровскаяМихаил Яншин
театры
МХАТ им.Горького

фотографии >>
Голубок и горлица никогда не ссорятся.. фотографии
Голубок и горлица никогда не ссорятся.. фотографии
Голубок и горлица никогда не ссорятся.. фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Вайнштейн Наум Борисович 90 лет (Кострома)   13.10.2012 - 10:59
Уважаемые авторы! А нельзя ли сюда же вставить запись в формате mp-3 этого чудесного дуэта в два голоса ВЕЛИКИХ АНДРОВСКОЙ и ЯШИНА. Сколько лет прошло - а в памяти звучит эта чудесная мелодия (можно... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Исо Абдурашидов
15 декабря ушёл из жизни актёр Исо Абдурашидов.
Обид Асомов
14 декабря ушёл из жизни актёр-комик Обид Асомов.

День рождения >>

Роман Громадский
Глафира Козулина
Наталья Медведева
Юрий Никулин
Игорь Скляр
Илья Соболев
Игорь Стам
Евгений Ташков
Алексей Шейнин
Линн Бари
Рэйчел Гриффитс
Каспер Ван Дьен
Рэй Лиотта
Брэд Питт
Ремю
Кэти Холмс
все родившиеся 18 декабря >>

Премьеры ТВ

Пуля
17 декабря
НТВ
Тайны следствия-18
17 декабря
Россия 1
Решение о ликвидации
21 декабря
Россия 1
Голова. Два уха
22 декабря
Культура
Ноль
22 декабря
НТВ
Родная кровь
22 декабря
Россия 1
Смертельный тренинг
22 декабря
ТВЦ

ревью

«Опасный пассажир»
Ролики фильмов
«Опасный пассажир»
Когда Джеймс, водитель Uber, и его пассажирка Джессика остановились, чтобы подвезти харизматичного Бруно, они не знали, что этот спокойный вечер обернётся для них гонкой на выживание.