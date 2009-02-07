С февраля 1931 года началось постоянное сотрудничество Вишневского с режиссером А.Я.Таировым и артистами Камерного театра. Драматургу оказались близки идеи режиссера об общественном содержании искусства, о творческом взаимодействии сцены и пьесы, театра и драматургии. Таиров старался вдохновить писателя на новую пьесу, специально предназначенную для Камерного театра. Они вели долгие разговоры о советской литературе, о бытовом и условном театре, о романтизме и Шекспире, о том, какой им представляется современная трагедия, чем она отличается от античной и классической. В январе 1932 года Вишневский начал работу над новой пьесой – трагедией, и текст пьесы был написан в августе 1932 года, первоначально она получила название "Да здравствует жизнь", затем "Из хаоса" и, наконец, по инициативе ведущей актрисы Камерного театра Алисы Коонен, возникло окончательное название – "Оптимистическая трагедия". Автор одобрил, согласившись с социальным оптимизмом произведения. Для Коонен и Таирова оптимизм имел и другой смысл. Какие трагические коллизии ни сотрясали стены их театра, сколько бы ни лилось крови на его сцене, главным была всепобеждающая сила искусства.
И вот, 18 декабря 1933 года на сцене Камерного театра в Москве состоялась премьера спектакля по новой пьесе Вс. Вишневского "Оптимистическая трагедия". Стремление А. Таирова создать современную трагедийную постановку привело режиссера к большому успеху. Спектакль оформил художник В. Рындин. В роли Комиссара выступила Алиса Коонен. Этот спектакль стал образцом героической революционной романтики на сцене советского театра.
Масштаб образа Комиссара могла передать только Коонен, прошедшая большую школу трагедии. Ей предстояло проникнуться не только внутренней убежденностью, но и революционной страстностью образа. Суровые обобщенные, мужественные краски революционной трагедии автора были созвучны всему строю актрисы.
Воздействие спектакля на зрителей совпадало с эстетическим эффектом трагедии, катарсисом, происходило очищение. После премьеры в Камерном театре "Оптимистическая трагедия" широко прошла по всей стране.
Источник информации - Энциклопедия "Кругосвет"
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