Премия правительства РФ

Правительство РФ наградило премией в области культуры режиссера и актеров Малого театра
, участвовавших в создании спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Александра Островского. Награды получили режиссер Владимир Бейлис и артисты Элина Быстрицкая
, Ирина Муравьева
, Ольга Пашкова
и Александр Потапов
. Правительственная премия присуждена также сотрудникам музея-заповедника "Царское Село" за воссоздание "Янтарной комнаты": директору Ивану Саутову, реставратору и директору Царскосельской янтарной мастерской Борису Игдалову, посмертно - архитектору Александру Кедринскому. Государственные награды присуждены также авторам каталога Государственной Третьяковской галереи, реставраторам усадьбы Грибоедовых "Хмелита" и участникам создания комплекса "Владикавказский Мемориал Славы".
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