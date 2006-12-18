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Премия правительства РФ

18 декабря
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18 декабря 2006
Правительство РФ наградило премией в области культуры режиссера и актеров Малого театра, участвовавших в создании спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Александра Островского. Награды получили режиссер Владимир Бейлис и артисты Элина Быстрицкая, Ирина Муравьева, Ольга Пашкова и Александр Потапов. Правительственная премия присуждена также сотрудникам музея-заповедника "Царское Село" за воссоздание "Янтарной комнаты": директору Ивану Саутову, реставратору и директору Царскосельской янтарной мастерской Борису Игдалову, посмертно - архитектору Александру Кедринскому. Государственные награды присуждены также авторам каталога Государственной Третьяковской галереи, реставраторам усадьбы Грибоедовых "Хмелита" и участникам создания комплекса "Владикавказский Мемориал Славы".
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Элина БыстрицкаяИрина МуравьёваАлександр Потапов
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№ 1
Татьяна (Балашиха)   10.11.2008 - 00:59
Чрезвычайно приятно узнать о Премии Правительства РФ! Но, господа, а где-же имя и фамилия исполнителя главного героя спектакля - заслуженного артиста России Александра Владимировича Вершинина (Дмитрий... читать далее>>
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Театр - лагерный, актеры - заключенные
Театр - лагерный, актеры - заключенные
Норильский заполярный театр драмы был создан на основе лагерного театра, актеры которого были заключенными НориЛАГа. В архивах не сохранился приказ об открытии театра. Считается, что это произошло 6 ноября 1941 года, когда в бараке лагерного поселка впервые поднялся театральный занавес.
1 комментарий
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13 ноября далекого двадцать первого года зрители, пришедшие в старинный арбатский особняк на спектакль "Чудо Святого Антония" М. Метерлинка в постановке Е.Б. Вахтангова , стали свидетелями рождения нового театра - Третьей Студии Московского Художественного театра, переименованной впоследствии, в 1926 году, в театр имени своего основателя и руководителя - Евгения Вахтангова.
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