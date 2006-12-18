Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Евгений Миронов меняет амплуа

18 декабря
Все года

Театральная хроника >>
18 декабря 2006
На пост художественного руководителя Государственного Театра Наций назначен известный артист Евгений Миронов. Соответствующий приказ подписал руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой. Михаил Чигирь, экс-директор Театра Наций, возглавлявший театр со дня его основания на протяжении 20 лет, уволен "в связи с решением о досрочном прекращении срока трудового договора". С этого дня в Государственном театре Наций изменится система руководства: утверждены две должности - художественный руководитель и директор. Последний будет заниматься исключительно организационно-хозяйственной деятельностью, в частности, завершением затянувшегося строительства.
Первый заместитель по культуре и массовым коммуникациям РФ Леонид Надиров, комментируя ситуацию, заявил о необходимости обновления кадров в театральной сфере. Говоря о Евгении Миронове, Надиров назвал его артистом от Бога, творческим человеком, обладающим прекрасными организационными способностями. Он отметил, что Миронов участвует во многих проектах, связанных с крупными театральными премиями.

Материалы сайта teatrа korsha.net
версия для печати
персоны
Евгений Миронов
театры
Театр Наций

фотографии >>
Евгений Миронов меняет амплуа фотографии
Евгений Миронов меняет амплуа фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Не бывает моды на доброту..
Не бывает моды на доброту..
1-го июня в театре "Современник" состоялся благотворительный вечер в помощь детям, больным раком крови. Средства, собранные на концерте (как и в прошлом, 2005, году), пойдут на медикаменты и оборудование для региональных больниц.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Исо Абдурашидов
15 декабря ушёл из жизни актёр Исо Абдурашидов.
Обид Асомов
14 декабря ушёл из жизни актёр-комик Обид Асомов.

День рождения >>

Роман Громадский
Глафира Козулина
Наталья Медведева
Юрий Никулин
Игорь Скляр
Илья Соболев
Игорь Стам
Евгений Ташков
Алексей Шейнин
Линн Бари
Рэйчел Гриффитс
Каспер Ван Дьен
Рэй Лиотта
Брэд Питт
Ремю
Кэти Холмс
все родившиеся 18 декабря >>

Премьеры ТВ

Пуля
17 декабря
НТВ
Тайны следствия-18
17 декабря
Россия 1
Решение о ликвидации
21 декабря
Россия 1
Голова. Два уха
22 декабря
Культура
Ноль
22 декабря
НТВ
Родная кровь
22 декабря
Россия 1
Смертельный тренинг
22 декабря
ТВЦ

ревью

«Опасный пассажир»
Ролики фильмов
«Опасный пассажир»
Когда Джеймс, водитель Uber, и его пассажирка Джессика остановились, чтобы подвезти харизматичного Бруно, они не знали, что этот спокойный вечер обернётся для них гонкой на выживание.