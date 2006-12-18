Евгений Миронов меняет амплуа

На пост художественного руководителя Государственного Театра Наций назначен известный артист Евгений Миронов. Соответствующий приказ подписал руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой. Михаил Чигирь, экс-директор Театра Наций, возглавлявший театр со дня его основания на протяжении 20 лет, уволен "в связи с решением о досрочном прекращении срока трудового договора". С этого дня в Государственном театре Наций изменится система руководства: утверждены две должности - художественный руководитель и директор. Последний будет заниматься исключительно организационно-хозяйственной деятельностью, в частности, завершением затянувшегося строительства.
Первый заместитель по культуре и массовым коммуникациям РФ Леонид Надиров, комментируя ситуацию, заявил о необходимости обновления кадров в театральной сфере. Говоря о Евгении Миронове, Надиров назвал его артистом от Бога, творческим человеком, обладающим прекрасными организационными способностями. Он отметил, что Миронов участвует во многих проектах, связанных с крупными театральными премиями.
Материалы сайта teatrа korsha.net
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