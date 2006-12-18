Евгений Миронов меняет амплуа

анонс

С 18 по 27 сентября в Москве пройдёт фестиваль «Гаврош» – одно из самых ярких и социально-значимых театральных событий в 2009-м году.

11 февраля 2007

Не бывает моды на доброту..

1-го июня в театре "Современник" состоялся благотворительный вечер в помощь детям, больным раком крови. Средства, собранные на концерте (как и в прошлом, 2005, году), пойдут на медикаменты и оборудование для региональных больниц.