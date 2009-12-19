«Дюймовочка» в Белорусском ТЮЗе

19 декабря на сцене Дома литератора (г. Минск) состоялась премьера спектакля «Дюймовочка» по пьесе Юрия Щуцкого, написанной по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена.
Сказка Х. К. Андерсена с детства знакома едва ли не каждому европейцу. Это история о материнской любви, которая ведёт по жизни, охраняет и спасает ребёнка; история о доброте, которая исподволь, но крепко овладевает сердцами… Наша театральная сказка не отступает от того, что написал великий сказочник: крохотную девочку Дюймовочку похищает Жаба, уносит Жук, спасает от морозов Мышь… Только зрителям надо помнить, что любая история чудесная настолько, насколько мы верим в чудеса.
В работе над спектаклем были задействованы молодые силы Театра юного зрителя (приглашённый режиссёр Наталья-Розалия Родина, автор стихов Янка Лайков, актёры Юлия Смирнова, Татьяна Чердынцева (обе в роли Дюймовочки), Андрей Королевич, Алексей Кирмуть и др.), что обещает привнести свежесть в постановку знакомой нам с детства сказки.
Действующие лица и исполнители:
Волшебница – заслуженная артистка Республики Беларусь Лариса Горцева
, Жаннета Четверикова
Женщина – Татьяна Жданова
, Наталья Волчек
Дюймовочка – Юлия Смирнова
, Татьяна Чердынцева
Червячок Дроня – Андрей Королевич
, Александр Зеленко
Мадам Жабуар – Раиса Астрединова
, Людмила Разумова
Жабуар Брекекекович – Василий Ницко
, Алексей Кирмуть
Жук – Василий Козлов
, Андрей Коломиец
Стрекоза – Юлия Григоренко
, Алеся Герасько
Мышь – Наталья Яковлева
, Алла Волынец
Ласточка – Алла Поплавская
, Людмила Осмоловская
Крот – заслуженный артист Республики Беларусь Борис Борисёнок
, Александр Станилевич
Спектакль ведёт Светлана Шеремет
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