«12 месяцев» - новая премьера Театра клоунады

анонс

28 апреля 2007

Новый термин - «социалистический реализм»

Размышления над путями развития искусства социалистического общества, проблемами традиций и новаторств, идейности и мастерства, места и роли художника в жизни общества и формировании нового типа личности логически подводят Луначарского к осмыслению проблемы метода, присущего этому новому искусству.