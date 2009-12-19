«12 месяцев» - новая премьера Театра клоунады

Московский театр клоунады п/р Терезы Дуровой
представил свою новую, новогоднюю, премьеру - спектакль для детей «12 месяцев»
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«Двенадцать месяцев»
– спектакль по пьесе С.Я. Маршака
. Это – настоящая новогодняя сказка, полная загадок и волшебства!
Сюжет классической сказки практически не претерпел изменений: будут тут и капризная королева со своими учителями, и злая мачеха, желающая получить корзину золота, и добросовестная падчерица, выполняющая всю черную работу, и любимый королевский солдатик, и естественно, 12 братьев-месяцев в красивых одеяниях. И, конечно, мачеха, услышав королевский указ, отправит падчерицу за подснежниками в декабрьский лес...
И все-таки это не воспроизведение классики в чистом виде. Здесь переплетены и клоунада, и акробатика, и необычные режиссерские находки… Например, на глазах у зрителей в замок врывается снежный вихрь и превращает пространство в таинственный зимний лес! А в финале на сцене появляется подарочная коробка огромных размеров: в ней – сверкающая праздничным нарядом ёлка. Красивые костюмы, необычные декорации, зрелищные танцы, запоминающиеся песни – это также неотъемлемая часть представления «Двенадцать месяцев»
, режиссером которого является Народная артистка РФ, художественный руководитель Московского театра клоунады Тереза Дурова
.
Но почему Театр клоунады остановился именно на пьесе Маршака
? Из огромного разнообразия новогодних постановок для детей лишь малая часть основана на классических произведениях, любимых ни одним поколением. Большая часть современных елок – на тему популярных, в основном западных, фильмов, мультфильмов и их персонажей. Вопреки нынешним тенденциям, Московский театр клоунады
обратился к пьесе, на которой воспитывались современные мамы и папы. Ведь они знают, чем наполнена сказка «Двенадцать месяцев»
: в ней трудолюбие, бескорыстие и доброта побеждают алчность и несправедливость, а терпение и покорность вознаграждаются. Не этому ли должен учить детей современный театр?!
Постановка «Двенадцать месяцев»
осуществлена при поддержке Правительства г. Москвы.
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