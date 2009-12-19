Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«12 месяцев» - новая премьера Театра клоунады

19 декабря
Все года

Театральная хроника >>
19 декабря 2009
«12 месяцев» - новая премьера Театра клоунадыМосковский театр клоунады п/р Терезы Дуровой представил свою новую, новогоднюю, премьеру - спектакль для детей «12 месяцев».
«Двенадцать месяцев» – спектакль по пьесе С.Я. Маршака. Это – настоящая новогодняя сказка, полная загадок и волшебства!
Сюжет классической сказки практически не претерпел изменений: будут тут и капризная королева со своими учителями, и злая мачеха, желающая получить корзину золота, и добросовестная падчерица, выполняющая всю черную работу, и любимый королевский солдатик, и естественно, 12 братьев-месяцев в красивых одеяниях. И, конечно, мачеха, услышав королевский указ, отправит падчерицу за подснежниками в декабрьский лес...
И все-таки это не воспроизведение классики в чистом виде. Здесь переплетены и клоунада, и акробатика, и необычные режиссерские находки… Например, на глазах у зрителей в замок врывается снежный вихрь и превращает пространство в таинственный зимний лес! А в финале на сцене появляется подарочная коробка огромных размеров: в ней – сверкающая праздничным нарядом ёлка. Красивые костюмы, необычные декорации, зрелищные танцы, запоминающиеся песни – это также неотъемлемая часть представления «Двенадцать месяцев», режиссером которого является Народная артистка РФ, художественный руководитель Московского театра клоунады Тереза Дурова.
Но почему Театр клоунады остановился именно на пьесе Маршака? Из огромного разнообразия новогодних постановок для детей лишь малая часть основана на классических произведениях, любимых ни одним поколением. Большая часть современных елок – на тему популярных, в основном западных, фильмов, мультфильмов и их персонажей. Вопреки нынешним тенденциям, Московский театр клоунады обратился к пьесе, на которой воспитывались современные мамы и папы. Ведь они знают, чем наполнена сказка «Двенадцать месяцев»: в ней трудолюбие, бескорыстие и доброта побеждают алчность и несправедливость, а терпение и покорность вознаграждаются. Не этому ли должен учить детей современный театр?!
Постановка «Двенадцать месяцев» осуществлена при поддержке Правительства г. Москвы.

Московский Театр Клоунады
версия для печати
персоны
Самуил Маршак

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Новый термин - «социалистический реализм»
Новый термин - «социалистический реализм»
Размышления над путями развития искусства социалистического общества, проблемами традиций и новаторств, идейности и мастерства, места и роли художника в жизни общества и формировании нового типа личности логически подводят Луначарского к осмыслению проблемы метода, присущего этому новому искусству.
Непостижимая женщина Романа Виктюка
Непостижимая женщина Романа Виктюка
Роман Виктюк закрывает сезон премьерой – пьесой израильского драматурга Ханоха Левина «Непостижимая женщина, живущая внутри нас». Непостижимую играет Вера Сотникова, а ее партнерами станут два Дмитрия – Бозин и Малашенко.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Олег Мартьянов
18 декабря ушёл из жизни актёр Олег Мартьянов.
Валерий Титенко
18 декабря скончался актёр Валерий Титенко.
Исо Абдурашидов
15 декабря ушёл из жизни актёр Исо Абдурашидов.
Обид Асомов
14 декабря ушёл из жизни актёр-комик Обид Асомов.

День рождения >>

Павел Баршак
Анастасия Вертинская
Галина Волчек
Мадлен Джабраилова
Евгения Дмитриева
Анна Леванова
Валентина Литвинова
Андрей Петров
Николай Скоробогатов
Надежда Смирнова
Дженнифер Билз
Беатрис Даль
Джейк Джилленхол
Алисса Милано
Кристи Суонсон
Сисели Тайсон
Тиль Швайгер
все родившиеся 19 декабря >>

Премьеры ТВ

Пуля
17 декабря
НТВ
Тайны следствия-18
17 декабря
Россия 1
Решение о ликвидации
21 декабря
Россия 1
Голова. Два уха
22 декабря
Культура
Ноль
22 декабря
НТВ
Родная кровь
22 декабря
Россия 1
Смертельный тренинг
22 декабря
ТВЦ

ревью