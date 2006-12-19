Комедия Мольера на сцене Ленкома

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14 июля 2007 Всепольский фестиваль русской и советской драматургии В ноябре 1967 года в Польше проходил Всепольский фестиваль русской и советской драматургии, в котором приняла участие и труппа театра "Современник". Из воспоминаний Галины Волчек: — " Современник " должен был впервые выехать на зарубежные гастроли .

9 июля 2006 Первый сбор труппы будущего театра "Современник" Прошел первый сбор труппы будущего театра "Современник", состоявшей из выпускников Студии молодых актеров. Как вспоминал Олег Табаков, старые актеры МХАТа называли членов Студии: "Вот они, наши будущие гробокопатели".