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Комедия Мольера на сцене Ленкома

19 декабря
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19 декабря 2006
На сцене "Ленкома" 19 декабря 2006 года состоялась премьера мольеровской комедии "Тартюф" с Максимом Сухановым в главной роли.
Владимир Мирзоев снова поставил Мольера, на этот раз – на сцене театра Ленком. Кроме Максима Суханова в спектакле были заняты популярные ленкомовские актеры: Александр Збруев, Мария Миронова, Анна Большова, Сергей Фролов, Дмитрий Певцов и другие. Новое обращение к классике одного из самых эпатажных мастеров театра вполне может претендовать на титул главной премьеры сезона. Звездный состав исполнителей, художник-постановщик, известный своими оригинальными идеями, композитор, склонный к авангардным экспериментам - незабываемое впечатление и накал эмоций зрителям гарантированы.
Из интервью Максима Суханова "Российской газете":
"Я перечитал текст Мольера, и история показалась мне в чем-то наивной с точки зрения искушенного современного человека. Преодолеть эту простоту, во многом кажущуюся, и за наивностью разглядеть предупреждение об опасности - моя актерская задача."
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Максим Суханов
театры
Ленком

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