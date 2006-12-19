Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Юбилей "Царя Бориса"

19 декабря
Все года

Театральная хроника >>
19 декабря 2006
В Малом театре отмечают юбилей спектакля: в воскресенье в 200-ый раз играют "Царя Бориса" по пьесе Алексея Константиновича Толстого. В репертуаре Малого вся трилогия Толстого - "Смерть Ионна Грозного", "Царь Федор Иоаннович" и "Царь Борис". "Встретиться с таким литературным матералом и такой ролью - это большое счастье, - рассказал народный артист России, исполнитель главной роли Василий Бочкарев. - Но это было и испытанием, потому что работа над образом царя Бориса требовала не только актерского перевоплощения. Надо было перестраиваться и человечески, брать на себя ответственность раскаяния за содеянное истинно верующего человека". "Наш спектакль - это предупреждение людям, напоминание им о том, что так важно возродить в себе чувство стыда, осознание того, что за ошибки и преступления надо отвечать", - убеждает актер. По словам Бочкарева, Толстой считал, что Годунов погибает в бою с призраками своих преступлений, которые разрушают все здание его работы, его жизни. Борис собирал земли, он радел об усилении и благе государства Российского.
"Спектакль "Царь Борис" - особенное событие в моей творческой и человеческой жизни, - говорит Бочкарев. - Во-первых, я играю царя Бориса в очередь со своим учителем, народным артистом СССР Виктором Ивановичем Коршуновым, который был первым исполнителем этой роли. А во-вторых, мне посчастливилось выйти на сцену во фрагменте из этого спектакля вместе с легендой русского театра Николаем Анненковым на вечере, посвященном его 100-летнему юбилею".
Премьера спектакля состоялась 25 декабря 1993 года.
версия для печати
персоны
Василий Бочкарёв
театры
Малый театр

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Олег Мартьянов
18 декабря ушёл из жизни актёр Олег Мартьянов.
Валерий Титенко
18 декабря скончался актёр Валерий Титенко.
Исо Абдурашидов
15 декабря ушёл из жизни актёр Исо Абдурашидов.
Обид Асомов
14 декабря ушёл из жизни актёр-комик Обид Асомов.

День рождения >>

Павел Баршак
Анастасия Вертинская
Галина Волчек
Мадлен Джабраилова
Евгения Дмитриева
Анна Леванова
Валентина Литвинова
Андрей Петров
Николай Скоробогатов
Надежда Смирнова
Дженнифер Билз
Беатрис Даль
Джейк Джилленхол
Алисса Милано
Кристи Суонсон
Сисели Тайсон
Тиль Швайгер
все родившиеся 19 декабря >>

Премьеры ТВ

Пуля
17 декабря
НТВ
Тайны следствия-18
17 декабря
Россия 1
Решение о ликвидации
21 декабря
Россия 1
Голова. Два уха
22 декабря
Культура
Ноль
22 декабря
НТВ
Родная кровь
22 декабря
Россия 1
Смертельный тренинг
22 декабря
ТВЦ

ревью