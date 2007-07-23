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Жизнь советской номенклатурной элиты на сцене театра им. Ермоловой

2 декабря
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2 декабря 1986
В конце 80-х годов начиналась «перестройка» - время гласности, демократических выборов, отмены цензуры и борьбы с «номенклатурными привилегиями». На экраны выходили фильмы, «положенные на полку» в период застоя, журналы печатали запрещенные ранее произведения, театры репетировали и выпускали новые спектакли. О театре им.Ермоловой, как об уловившем ветер перемен, отражающем современность, заговорили после премьеры
спектакля «Спортивные сцены 1981 года» Эдварда Радзинского в постановке Валерия Фокина, которая состоялась 2-го декабря 1986 года.
Яркая обличающая пьеса Радзинского «Спортивные сцены 1981 года» повествовала об упадке нравов советских буржуа накануне кризиса социалистической империи, о жизни номенклатурной элиты и обесценивании морали. Критики называли спектакль самым шумным и эпатажным в театральном сезоне, «своего рода пощечиной общественному вкусу, произведенной сознательно и вызывающе».
В этом спектакле Олег Меньшиков Сергея Лукина, отпрыска богатых людей из советской номенклатуры, сызмала отравивших свое чадо этим богатством, властью, цинизмом. Герой Меньшикова выразил в определенном ракурсе свое поколение – смятенное, растерянное, не знающее, как найти себя в новой жизни, которая и страшит, и отталкивает.
В спектакле был сильный актерский ансамбль, особенно когда играли два дуэта: Татьяна Доронина – Виктор Павлов, Татьяна Догилева – Олег Меньшиков.
Этот эпатирующий, откровенно театральный спектакль предвосхитил будущий антрепризный коммерческий театр с его конъюнктурностью и опорой на систему звезд.
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персоны
Татьяна ДогилеваТатьяна ДоронинаОлег МеньшиковВиктор Павлов
театры
Театр имени Ермоловой

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