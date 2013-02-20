Индо-ромэнский театр-студия

анонс

7 марта 1905 г. — начало гастролей по России Передвижного общедоступного театра П.П. Гайдебурова и Н.Ф. Скарской.

13 февраля 2012

ЦДиР: Первая премьера ноября

Первая ноябрьская премьера Центра драматургии и режиссуры «С любимыми не расставайтесь» Александра Володина, известного отечественного драматурга, - на первый взгляд не вписывается в основную идею деятельности Центра – открывать новое.