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Революционное слово Генрика Ибсена на сцене МХТ

20 декабря
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20 декабря 1906
20 декабря в Москве на сцене МХТ состоялась премьера драматической поэмы Генрика Ибсена "Бранд" в постановке Владимира Немировича-Данченко и Василия Лужского. Художником был Виктор Симов, главную роль исполнял Василий Качалов. Немирович-Данченко писал Станиславскому о пьесе: "Это самая революционная пьеса, какие я только знаю, - революционная в лучшем и самом глубоком смысле слова".
Одна из самых издаваемых пьес Ибсена, "Бранд" имеет сравнительно небольшую сценическую историю. В Норвегии полностью пьеса была поставлена лишь в 1895 г. На русской сцене в сокращенном варианте — на сцене МХТ (1906) с В.И.Качаловым в главной роли; в 1907 г. целиком пьеса была сыграна П.Н.Орленевым в киевском театре Бергонье.
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