Спектакль "Бесы" по роману Ф.М.Достоевского репетировались в МДТ почти четыре года. Последние репетиции проходили во время августовского путча. Лев Додин(1991 год, август): "Наш театр три года болен Достоевским, этим вечным задавальщиком вопросов, на которые нет ответа. И если нам даже ничего никому не удастся сказать, мы не в обиде. Три года мы отравлялись, и утешалась самопознанием."

Наконец, эту эпохальную 9-часовую постановку увидели зрители - вначале в Германии, в городе Брауншвейг в течение трёх вечеров - 9,10,11 ноября 1991 года, а затем - в Санкт-Петербурге три спектакля были сыграны в течение дня 21 декабря 1991 года. В "Бесах" заняты все главные "додинские" актеры: Сергей Бехтерев — Петр Верховенский, Игорь Иванов — непредсказуемый капитан Лебядкин, Петр Семак — красавец Ставрогин...

Спектакль был принят и зрителями, и критиками с недоумением, постановка казалась вымученной и "перегоревшей", чересчур затянутой. Тогда ещё никто не мог предположить, что что с годами "Бесы" станут глубже, энергетически насыщеннее, эмоционально разнообразнее. С этим спектаклем МДТ объездил весь мир. При всём разнообразии мнений и оценок все они были наполнены ощущением свершившегося театрального, художественного, культурного события, к которому можно подходить с самыми серьёзными критериями. И почти в каждой рецензии по тому или иному поводу прозвучало слово "гениальный".