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Благотворительный концерт «Признание в любви»

21 декабря
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21 декабря 2009
21 Декабря в Московском Международном Доме Музыки в честь ветеранов театра и кино состоялся праздничный концерт «Признание в любви», организованный Благотворительным Фондом поддержки деятелей искусства «Артист» и Национальным филармоническим оркестром России под руководством Владимира Спивакова. Концерт прошел при поддержке Правительства Москвы, совместно с Центральным Домом Актера им. А.А. Яблочкиной, в рамках традиционной благотворительной программы «Актеры - актерам».
Известные артисты театра и кино исполнили отрывки из классических произведений о любви под бессмертную музыку великих композиторов. Все собранные с концерта средства были направлены в банк фонда «Артист» на программу «Касса помощи SOS». Цель программы - оказание финансовой помощи актерам-инвалидам и ветеранам театра и кино для решения острых и требующих немедленного вмешательства проблем (экстренная медицинская помощь и социальная поддержка).

Участники:
Владимир Спиваков – художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России
Инна Чурикова – народная артистка СССР
Алла Демидова – народная артистка РСФСР
Алексей Петренко – народный артист РСФСР
Мария Миронова – заслуженная артистка РФ
Евгений Миронов – народный артист РФ
Нина Гусева – студентка 3-го курса школы-студии МХАТ
Родион Долгирев – студент 3-го курса школы-студии МХАТ
Анна Аглатова (сопрано) - солистка ГАБТа, лауреат международных конкурсов
Николай Борчев (баритон)– солист Баварской оперы
Дмитрий Майборода (фортепиано) - лауреат международных конкурсов, стипендиат МБФ Владимира Спивакова.
Режиссер концерта – Марина Брусникина.

Об организаторе:
Благотворительный Фонд поддержки деятелей искусства «Артист» был учрежден в 2008 году Народным артистом РФ Евгением Мироновым, Заслуженной артисткой РФ Марией Мироновой и продюсером, журналистом, врачом-психиатром Натальей Шагинян-Нидэм.
«У нас в стране две огромные армии сирот: дети-сироты и старики-сироты. Одни брошены в детстве, другие - в старости. Именно им сегодня труднее всех и именно им нужна особая поддержка. Конечно, трудно помочь всем и сразу, но нужно с чего-то начинать - делать то, во что веришь, что близко и что знаешь. Вот мы и начали...»
Деятельность Фонда включает в себя две основные программы - «Актеры - актерам» и «Актеры – детям». Целью программы «Актеры – актерам» является оказание финансовой и моральной поддержки ветеранам театра и кино. Программа «Актеры – детям» направлена на оказание помощи детям-сиротам-инвалидам.
В течение первого года своего существования Фонд «Артист» сделал первые шаги на пути к осуществлению своих целей.
В 2009 году в рамках программы «Актеры – актерам» Фонд инициировал и провел первый Благотворительный Театральный Марафон, акцию «Красные носы», Благотворительный концерт в честь 9 мая. Благодаря этим мероприятиям Фонд «Артист» смог материально поддержать 120 наиболее нуждающихся деятелей искусства, удовлетворить десятки запросов о помощи медицинского и социального характера и обеспечить 500 ветеранов годовыми сертификатами на лекарства.
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Марина БрусникинаАлла ДемидоваРодион ДолгиревЕвгений МироновМария Миронова (II)Алексей ПетренкоВладимир СпиваковИнна Чурикова
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