22 декабря на благотворительном концерте в Петербурге Анна Павлова впервые исполнила хореографическую миниатюру «Лебедь» (позднее за номером закрепилось название «Умирающий лебедь»). Миниатюра была поставлена специально для нее М. Фокиным на музыку К. Сен-Санса. Небольшая хореографическая композиция «Умирающий лебедь» стала коронным номером Анны Павловой.

После триумфального выступления балерины в «Русских сезонах» 1909 года Сергея Павловича Дягилева к ней за кулисы парижского театра Шатле пожаловал седобородый джентльмен и с волнением в голосе произнес: «Я и не подозревал, какую замечательную музыку написал!». Это был сам Камиль Сен-Санс.