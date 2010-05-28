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Первая советская революционная пьеса

22 декабря
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22 декабря 1926
В начале 20-х годов Константин Тренев был известен как мастер лирического пейзажа, сатирических зарисовок, как искусный создатель выразительных портретов крестьянства. В 1925 году писатель приступил к воплощению своего давнишнего замысла - пьесы о гражданской войне "Любовь Яровая", ставшей его лучшим творением, отбражающем социально-историческую трактовку рожденных революцией нравственных конфликтов. Поставить новую пьесу взялись режиссеры И. Платон и Л. Прозоровский. По словам самого Константина Андреевича, "когда « Любовь Яровая » была отдана Малому театру , она вызвала там большое смущение: ее трудно было поместить на сцене и подчинить театральным законам... Театру пришлось проделать большую работу, чтобы подвести ...пьесу под эти законы".
Из воспоминаний Е.Гоголевой: "Работа над спектаклем протекала не просто. И если сегодня много говорят о работе театра с автором, то «Любовь Яровая» — яркий тому пример. Режиссер И. С. Платон, сам писавший пьесы, и такие актеры, как Пашенная, Ольховский, Головин, Пров Садовский, спорили с автором, уточняли, вносили свои штрихи и реплики. Режиссеры занимались склеиванием спектакля. Именно склеиванием, так как автор часто приносил какие-то новые странички и их надо было включать в текст."
22 декабря в Москве в Малом театре состоялась премьера пьесы "Любовь Яровая". Любовь Яровую сыграла Вера Пашенная, Кошкина — Пров Садовский, матроса Швандю — Степан Кузнецов.
Спектакль стал событием в истории советского театра. Новизна пьесы Тренева сказалась, прежде всего, в углубленном психологизме основной коллизии пьесы, попытке раскрыть духовный мир героев, понять неординарные характеры и ситуации, проследить внутренний путь главной героини от личной трагедии к служению человеческим идеалам. Для того времени, когда на сцене процветали агитационные пьесы поверхностного содержания, это было большим шагом вперед.
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персоны
Елена ГоголеваВера Пашенная
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Вера Пашенная в роли Любови Яровой
Вера Пашенная в роли Любови Яровой
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