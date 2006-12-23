Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Министры - детям

23 декабря
Все года

Театральная хроника >>
23 декабря 2006
Премьера детской музыкальной сказки "Бай-бай, Храпелкин!", автором которой является министр столичного правительства Владимир Малышков, состоялась 25 декабря в Московском театре клоунады под руководством Терезы Дуровой. Малышков написал песни к спектаклю, а ее режиссером выступила народная артистка России, руководитель театра клоунады Дурова, отметил собеседник агентства. По его словам, спектакль по своему жанру является синтезом драматического спектакля, классического детского мюзикла и авторской анимации.
"Впервые на отечественной сцене и для детской аудитории создается такой масштабный и технически сложный проект. По сцене с грохотом движутся сложные механические конструкции, среди которых, например, основное средство передвижения главного героя Храпелкина - образец чудо-техники, гибрид велосипеда, вертолета и парохода", - рассказал представитель горадминистрации.
Среди персонажей нового детского мюзикла главный герой Храпелкин, сновичок, два чертенка, старуха, заяц на зонте, твердый и мягкий знаки, а также еж, волк, поросенок, медведь, барсук, свинья и вол.
Владимир Малышков является министром правительства Москвы, руководителем Департамента потребительского рынка и услуг столицы, первым вице-президентом московской международной бизнес-ассоциации, президентом академии предпринимательстве при правительстве Москвы. Он - доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой в Российской экономической академии имени Плеханова, заслуженный работник торговли РФ.
версия для печати

фотографии >>
Министры - детям фотографии
Министры - детям фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Гамлет с гитарой. Премьера в Театре на Таганке.
Гамлет с гитарой. Премьера в Театре на Таганке.
Я Гамлет, я насилье презирал, Я наплевал на датскую корону,- Но в их глазах - за трон я глотку рвал И убивал соперника по трону. В Московском театре на Таганке прошла премьера спектакля «Гамлет» в постановке Юрия Любимова и с Владимиром Высоцким в главной роли.
5 комментариев
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Алла Соколова
21 декабря скончалась актриса и драматург Алла Соколова.
Дмитрий Калинин
20 декабря ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Дмитрий Калинин.

День рождения >>

Михаил Водяной
Нина Гусева
Лев Дуров
Анастасия Макеева
Инга Оболдина
Валерий Рыжаков
Валентина Серова
Наталья Фатеева
Евгений Юхновец
Мари Белль
Йоханнес Зильбершнайдер
Майя Коморовская
Джоан Северанс
Эстелла Уоррен
Кори Хейм
Ханна Шигулла
все родившиеся 23 декабря >>

Премьеры ТВ

Решение о ликвидации
21 декабря
Россия 1
Голова. Два уха
22 декабря
Культура
Ноль
22 декабря
НТВ
Родная кровь
22 декабря
Россия 1
Смертельный тренинг
22 декабря
ТВЦ
Эйфория
24 декабря
Первый канал
Наивный человек
28 декабря
Первый канал
Ночная смена
29 декабря
ТНТ

ревью