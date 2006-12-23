Министры - детям

Премьера детской музыкальной сказки "Бай-бай, Храпелкин!", автором которой является министр столичного правительства Владимир Малышков, состоялась 25 декабря в Московском театре клоунады под руководством Терезы Дуровой. Малышков написал песни к спектаклю, а ее режиссером выступила народная артистка России, руководитель театра клоунады Дурова, отметил собеседник агентства. По его словам, спектакль по своему жанру является синтезом драматического спектакля, классического детского мюзикла и авторской анимации.

"Впервые на отечественной сцене и для детской аудитории создается такой масштабный и технически сложный проект. По сцене с грохотом движутся сложные механические конструкции, среди которых, например, основное средство передвижения главного героя Храпелкина - образец чудо-техники, гибрид велосипеда, вертолета и парохода", - рассказал представитель горадминистрации.

Среди персонажей нового детского мюзикла главный герой Храпелкин, сновичок, два чертенка, старуха, заяц на зонте, твердый и мягкий знаки, а также еж, волк, поросенок, медведь, барсук, свинья и вол.

Владимир Малышков является министром правительства Москвы, руководителем Департамента потребительского рынка и услуг столицы, первым вице-президентом московской международной бизнес-ассоциации, президентом академии предпринимательстве при правительстве Москвы. Он - доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой в Российской экономической академии имени Плеханова, заслуженный работник торговли РФ.