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«Внеклассное чтение». Премьера

23 декабря
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23 декабря 2008
23 декабря на основной сцене («Сцена на Беговой») состоялась премьера нового спектакля ЦДиР - «Внеклассное чтение».
«Внеклассное чтение» - это истории о людях, которые не стали героями. Внеклассное чтение – это чтение вне программы.
В основу спектакля «Внеклассное чтение» легли шесть рассказов современных российских авторов: Татьяны Толстой («Соня» и «Милая Шура»), Юрия Мамлеева («Отношения между полами»), Александра Хургина («Равнобедренный треугольник»), Юрия Буйды («Сон самурая») и Рустема Фесака («Подъем переворотом»).
Авторы спектакля – дипломники режиссерского факультета РАТИ (ГИТИСа), ученики народного артиста России Л.Е.Хейфеца: Олеся Невмержицкая, Виктория Звягина, Рустем Фесак, Кирилл Лоскутов. «Внеклассное чтение» для этих молодых режиссеров (за исключением Рустема Фесака) – не просто дипломный спектакль, но и дебют на московской сцене.
Драматические истории рассказаны житейским узнаваемым языком, как если бы зрители спектакля были соседями героев по вагону в поезде дальнего следования. Юмор и мягкая ирония, грусть, перетекающая в радость, и любовь, любовь, любовь…
Авторы: Татьяна Толстая, Юрий Мамлеев, Александр Хургин, Юрий Буйда, Рустем Фесак
Режиссеры: Олеся Невмержицкая, Виктория Звягина, Рустем Фесак, Кирилл Лоскутов
Сценография и костюмы: Ольга Васильева
Актеры: Виктория Садовская-Чилап, Анастасия Марчук, Владислав Боковин, Федор Урекин, Евгений Антропов, Сергей Демидов, Елена Лабутина, Кирилл Лоскутов, Полина Криницына, Владимир Курочкин, Анастасия Кормилицына, Екатерина Демченко, Агнесса Нефедова
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персоны
Евгений АнтроповЕлена ЛабутинаОлеся НевмержицкаяВиктория Садовская-ЧилапЛеонид Хейфец
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