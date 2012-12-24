Смена власти на «Платформе»

анонс

Объявлены пять финалистов-спектаклей Московской ежегодной театральной премии «Гвоздь сезона»: «Бесприданница», «Конек-Горбунок», «Берег утопии», «Женитьба» и «OFFИС».

28 мая 2010

Гастроли Малого театра в Киеве

С 11 по 20 сентября в Национальном театре русской драмы имени Леси Украинки в Киеве - гастроли Малого театра.