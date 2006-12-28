"Васса Железнова". Премьера в БДТ

анонс

28 мая 2010 «Чайка» в РАТИ 21 и 26 мая состоялись последние спектакли студентов Мастерской М. Захарова (РАТИ), созданные по пьесе А. П. Чехова «Чайка» режиссером Сергеем Филипповым.

10 декабря 1935 Торжество актера 10 декабря 1935 года в московском Малом театре - премьера спектакля по трагедии Уильяма Шекспира "Отелло" в постановке Сергея Радлова.