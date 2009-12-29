МОСТ: «Зимние сны»

Хоть и с опозданием в несколько месяцев (подробности по адресу http://www.newizv.ru/news/2009-10-22/116265/
) 22 декабря МОСТ
открыл сезон 2009-2010. Первый показ - музыкальный спектакль «Аэропорт»
- прошёл на сцене театра под рук. А.Джигарханяна
, а с 24 по 27 декабря премьера сезона - музыкальное кабаре «Зимние сны»
«обкатывали» уже на новой - собственной - площадке театра (Б. Садовая, 6).
В новой работе заслуженного деятеля искусств Евгения Славутина
(кабаре «Синие ночи ЧК»
, «Новогодний вертеп»
, «Кабаре 03»
) участвуют и любимцы московской театральной публики (Георгий Долмазян
, Яна Лемешко
, Алина Симонова
), и восходящие звезды театра, лауреаты европейских фестивалей!
Но сперва о помещении: отсутствие нарядного фасада с лихвой компенсируется приветливостью «как на подбор» молодых, красивых и артистичных сотрудников и глянцевой чистотой - только-только был окончен ремонт. Сама сцена, располагающаяся уровнем ниже зрительного зала, и практически ничем от него не отделённая, с одной стороны, напоминает об античном театре, с другой - о кафешантане.
На этом совмещении - античной патетики и кафешантанной фривольности - и балансирует новая программа театра. Стихи Мандельштама «Бессонница.Гомер.Тугие Паруса»
исполняются конферансье Кожухарём
в семейных трусах «в сердечко».
Безнадёжно грустной песне Татьяны Пашковой
сопутствует поднимающая настроение хореография. Тему площадного театра развивают «итальянские маски» и интерактив, причём архетипы прошлого как и положено «во снах» уютно сочетаются с объектами поп-фантазий современности: женщина в форме, женщина с плёткой и просто «убойная сила» - домашняя женщина в халате и тапочках.
Прекратить фантазировать студентам не запретишь - а Московский Открытый Студенческий Театр
, как показала премьера, - открыт для любых фантазий. В слегка сублимированном творческом виде фантазии неплохо идут под шампанское и легкую закуску.
Ещё фото со спектакля тут:
http://picasaweb.google.com/AMikhailova08/ZxmpyJ?feat=directlink
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