Новый Год - на сцене

анонс

22 мая 2014 Путешествие Пушкина в Европу Моноспектакль «О. Е.» по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

24 июля 2006 "В театре мне стало неинтересно..." Ангелина Иосифовна Степанова ушла из МХАТ 28 августа 1992 года. Новых ролей не было, старые спектакли, в которых она была занята, одряхлели. "Тартюф", поставленный Анатолием Эфросом (она играла госпожу Пернель), развалился.

26 декабря 1933 «Двенадцатая ночь» в МХАТ 2-м Значительным вкладом в интерпретацию Шекспира стал спектакль «Двенадцатая ночь» в МХАТ 2-м, премьера которого состоялась 26 декабря 1933 года.