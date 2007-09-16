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Великолепный символ лицемерия!

4 декабря
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4 декабря 1939
4 декабря МХАТ имени М. Горького показал премьеру спектакля по пьесе Ж.-Б. Мольера «Тартюф». На афише и в программах значилось: «Памяти Константина Сергеевича Станиславского посвящается эта работа, начатая под его руководством». Постановку осуществил Михаил Кедров, оформил спектакль художник П. Вильямс.
Репетиции «Тартюфа» Мольера — постановки, законченные после смерти Станиславского Кедровым,— стали как бы его творческим завещанием. Станиславский освобождал комедию от «мольеровских» трафаретов, настойчиво вводя актеров в круг жизненных обстоятельств пьесы. Обрамленные темна сукнами, написанные с тонким вкусом в близкой французким художникам манере декорации Вильямса открывали зрителям широкую лестницу богатого дома Оргона, то часть зала, то небольшой садик. Передавая характерную пышность эпохи, нигде не подавляли актера излишними подробностями. Спектакль удивлял неожиданностью толкования образов. Проблема лицемерия и фанатической доверчивости олицетворялась со всей сатирической остротой и психологической обнаженностью Кедровым — Тартюфом и Топорковым -Орегоном. По словам Топоркова, Станиславский объяснял ему: в глазах Оргона Тартюф не просто праведный человек, а нечто неизмеримо большее — святой, как бы сам Иисус Христе который поселился в его доме; слепая любовь Оргона к Тартюфу в великолепном исполнении Топоркова переходила в непреодолимую одержимость.
"Советское искусство", 5 декабря 1939 года:
"Обаятельность мхатовского "Тартюфа" - в свежести и искренности чувств. Он оригинален и нов в самой своей сущности. Обычная пара - кроткий простак Оргон и дьявольский злодей Тартюф - в этом спектакле не вспоминаются ни разу. Их точно и не существовало на свете, этой стародавней театральной ветоши. Вместо традиционной игры в кошки-мышки на сцене происходит истинная драма страстей".
За полтора года «Тартюф» выдержал 82 представления. В первые дни войны во время гастролей в Минске декорации спектакля сгорели, и жизнь его завершилась.

По материалам книги П.А.Маркова "В Художественном театре. Книга завлита", 1976 год.
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персоны
Василий Топорков
театры
МХАТ им.Горького

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