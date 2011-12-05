Бенефис. Всего 45…

анонс

13 февраля 2012 «Дягилевские сезоны: Пермь-Петербург-Париж». Итоги 23 мая 2009 года в Пермском театре оперы и балета состоялось закрытие IV Международного фестиваля «Дягилевские сезоны: Пермь–Петербург–Париж».

25 февраля 2007 Самоуправление в Малом театре 25 марта 1919 года Нарком просвещения А. Луначарский утвердил "Основное положение" московского Малого театра. Единственный из всех государственных, театр сохранял, в принципе, полное самоуправление.

17 декабря 1898 Первое представление «Чайки» в Художественном театре Пьеса «Чайка» поставлена в первый раз 17-го декабря 1898 года.После первого представления пьеса была недели на две снята, потом до конца сезона шла непрерывно полными сборами.