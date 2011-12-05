Бенефис. Всего 45…

4 декабря
уникальному артисту Петербурга, актеру театра им.В.Ф.Комиссаржевской Сергею Бызгу
исполнилось 45 лет
. Поздравляем!
5 декабря
в театре им.В.Ф.Комиссаржевской
- спектакль «Мыльные ангелы»
(реж. А.Морфов
) с участием артиста в роли Октавио.
Знаменитый лицедей легендарных «Фарсов»
, актер, режиссер, педагог Сергей Бызгу
– фигура в театральном Петербурге значимая. Но значимость Бызгу
– исключительно в его солнечном таланте, в его феерической энергетике и тех ролях, благодаря которым зрители продолжают верить в чудо театра…
«Сергей Бызгу являет собой тот тип лицедея, который – на все времена, который в разные эпохи мог именоваться комедиантом, шутом, гистрионом, скоморохом, мимом, импровизатором, характерным артистом, мастером трагикомического и так далее, его актерская природа универсальна. Вероятно, поэтому он играет на сценах разных театров, у абсолютно непохожих режиссеров, при этом зачастую является камертоном ансамбля, очень четко и чутко попадая в жанр и стиль.»
(В. Дмитрян. Pro артиста/ Сергей Бызгу – вчера, сегодня, завтра// PRO-сцениум, №15 (33), октябрь 2007.)
«До сих пор Бызгу как рыба в воде существовал в театре в двух стихиях – стихии отчаянного плутовства и стихии глубоко прочувствованной лирики. Бызгу приходилось соединять лирику и откровенный комизм, плутовство и страсть…»
(Ж. Зарецкая)
В послужном списке артиста – спектакли Академического театра им.Пушкина
(Александринский
), театра на Литейном
, Молодежного театра на Фонтанке
, «Русской антрепризы» им.А.Миронова
, «Белого театра»
, «Балтийского дома»
, ФМД-театра
, «Комедиантов»
, БТК
, Театра Комедии им.Акимова
и ТЮЗа им.Брянцева
.
С 2005 года актер - в театре им.В.Ф.Комиссаржевской
, где почти сразу сколотил веселую команду из бродячих артистов в спектакле «Сон в летнюю ночь»
, за что и поплатился «Золотым Софитом».
Премьера артиста в театре им.В.Ф.Комиссаржевской
всех не только удивила, но некоторых и повергла в шок – в скандальном спектакле Виктора Крамера «Сиротливый Запад»
актер сыграл одного из братьев-«отморозков» по пьесе не менее шокирующего М.Макдонаха
. Утратив привычное в других его образах благодушие, Сергей Бызгу
примерил на себя «костюм» заплутавшего в детстве 40-летнего недоумка Валена. Скрыв истинную причину смерти отца, он изощряется в издевательствах над братом-убийцей так естественно, как будто не раз играл подонков. Для полноты ощущений «братья» Баргман
и Бызгу
специально съездили на Удельный рынок, где «погрузились в среду»
, совершили шопинг по местным барахолкам и «пригляделись»
к обитателям современных трущоб. Для актера никогда не существовало разделения на «публику хорошую»
и «публику плохую»
- с огромной ответственностью он играл спектакль по Достоевскому «Записки из Мертвого дома»
в Колпинской колонии для несовершеннолетних.
Лауреат премии «Золотой софит» (2007 - «Сон в летнюю ночь» А.Морфова
, 2010 - «Сиротливый Запад» В. Крамера
), премии имени В. Стржельчика, премии «Театрал».
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