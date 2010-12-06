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Режиссерский дебют Маргариты Бычковой

6 декабря
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6 декабря 2010
На сцене музея им.Ф.М.Достоевского 6 и 7 декабря - моноспектакль «3d» по пьесе польского драматурга Кшиштофа Бизё «Рыдания».
Заслуженная артистка России, актриса театра им.В.Ф.Комиссаржевской Маргарита Бычкова дебютировала в этом спектакле в качестве режиссера. Всех героинь играет Елена Биргер.
«3d» - первая режиссерская работа Маргариты Бычковой. Это история трех женщин из одной семьи: бабушки, матери и дочери. «Генетика женского одиночества, - говорит Маргарита, - сохранённая чистота, нежность, любовь и преданность, передаваемая из поколения в поколение».
Пьеса Кшиштофа Бизё «Рыдания» сконструирована из монологов трех женщин, представительниц одной семьи: дочери, матери и бабушки. Три поколения потерянных женщин — восемнадцатилетняя, сорокачетырехлетняя и семидесятилетняя. Они все дезориентированы, все несчастливы.
Сюжеты монологов - «плачей» вполне обычны: 44−летняя мать потеряла работу, впала в депрессию и украла в магазине дорогое пальто — то ли для того, чтобы произвести впечатление на будущего работодателя, то ли просто антидепрессант вовремя не подействовал. 18−летняя дочь ненавидит родителей и мечтает о суперджинсах с красными вставками. Ради денег она отдается вызывающему у нее отвращение ухажеру. 67−летняя бабка ведет нескончаемый диалог с умершим мужем, мечтает выиграть в лотерею и становится жертвой наркоманов…
Три истории, один диагноз: отсутствие сознания своей красоты и, как следствие, дефицит внутреннего огня. Сегодня психоаналитик сказал бы: «Снижение самооценки на фоне кризиса в экономике».
«Рыдания», вынесенное в название пьесы, в контексте современной российской действительности - неуместно. Рыдания – это страсть, это бурное проживание горя. Героини живут, словно во сне, в некой матрице, и название получается механистичное, компьютерное – «3d».

Музей Достоевского (Кузнечный переулок, 5/2)
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Маргарита Бычкова

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Режиссерский дебют Маргариты Бычковой фотографии
Режиссерский дебют Маргариты Бычковой фотографии
Режиссерский дебют Маргариты Бычковой фотографии
Режиссерский дебют Маргариты Бычковой фотографии
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