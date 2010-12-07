«Король Убю» - в Лаборатории

7 декабря «Театральная Лаборатория Вадима Максимова»
представила трагифарс «Король Убю»
.
В ролях:
Папаша Убю – Павел Луговской
Мамаша Убю – Оксана Свойская
Режиссер:
Вадим Максимов
Оду дерьму юный Альфред Жарри пропел еще сто лет тому назад, однако, шок у зрителей она вызывает до сих пор. Как, впрочем, и сама история «кухарки у власти». Управлять страной, по мнению тупых, но хитрых героев спектакля, также просто, как порубить салат, только в ход идут не овощи, а головы, руки и ноги. Даже символ государства на кухне найдется, например, в виде тощей синявинской куры. Почему бы, для разнообразия, не пропеть гимн, стоя под этим взмывающим на колосники достижением отечественного сельского хозяйства?
Спектакль является участником фестивалей «Рождественский парад-2009»
и «Арт-альтернатива-2010»
(Донецк, Украина). Был показан на таких площадках, как зал Мюзик-Холла «Бэльэтаж»
, актерский клуб «Антресоль»
, Камерная сцена МДТ - Театра Европы
.
Спектакль поставлен при поддержке Комитета по культуре СПб.
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Спектакль «Король Убю»
продолжает традиции экспериментального театра «Театральная Лаборатория Вадима Максимова»
. С одной стороны, он примыкает к абсурдистским постановкам Лаборатории
(«Она»
и «Служанки» Ж. Жене
, «Песочница» М. Вальчака
), с другой стороны, в спектакле в полной мере реализуется уникальный режиссерский и актерский метод Лаборатории
, основанный на театральной системе Антонена Арто
. Построенное по принципу «театра в театре» действие с яркими эффектными костюмами и декорациями обнажает абсурдность современной реальности на материале ставшей уже классической французской пьесы, впервые поставленной в Санкт-Петербурге.
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«Театральная Лаборатория Вадима Максимова»
основана в 1984 году в Санкт-Петербурге как экспериментальный театр. Лаборатория
является постоянным участником различных национальных и международных фестивалей. В 2010 году театр принял участие в таких фестивалях как «Арт-альтернатива»
(Донецк, Украина), «Фавн»
(Тржчениче, Чехия) и «СКАМПА»
(Эльбасан, Албания).
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Фестиваль «SKAMPA» в мифической стране Албании
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