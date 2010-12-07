«Король Убю» - в Лаборатории

анонс

16 сентября 2007 Восток - дело тонкое... 2-го октября 2006 года в театре "Современник" состоялась премьера спектакля "Антоний&Клеопатра. Версия". К творчеству английского классика обратился Кирилл Серебренников, который вместе с драматургом Олегом Богаевым сделал, по его словам, "более актуальный вариант" известной истории.

12 мая 2010 Третий Всероссийский фестиваль особых театров «Протеатр» С 24 по 30 сентября в Москве прошел Третий Фестиваль особых театров «Протеатр». «Особыми» их называют потому, что играют в них люди с особенностями развития, то есть имеющие разные формы инвалидности.