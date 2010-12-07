Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Король Убю» - в Лаборатории

7 декабря
Все года

Театральная хроника >>
7 декабря 2010
7 декабря «Театральная Лаборатория Вадима Максимова» представила трагифарс «Король Убю».
В ролях:
Папаша Убю – Павел Луговской
Мамаша Убю – Оксана Свойская
Режиссер:
Вадим Максимов
Оду дерьму юный Альфред Жарри пропел еще сто лет тому назад, однако, шок у зрителей она вызывает до сих пор. Как, впрочем, и сама история «кухарки у власти». Управлять страной, по мнению тупых, но хитрых героев спектакля, также просто, как порубить салат, только в ход идут не овощи, а головы, руки и ноги. Даже символ государства на кухне найдется, например, в виде тощей синявинской куры. Почему бы, для разнообразия, не пропеть гимн, стоя под этим взмывающим на колосники достижением отечественного сельского хозяйства?
Спектакль является участником фестивалей «Рождественский парад-2009» и «Арт-альтернатива-2010» (Донецк, Украина). Был показан на таких площадках, как зал Мюзик-Холла «Бэльэтаж», актерский клуб «Антресоль», Камерная сцена МДТ - Театра Европы.
Спектакль поставлен при поддержке Комитета по культуре СПб.
***
Спектакль «Король Убю» продолжает традиции экспериментального театра «Театральная Лаборатория Вадима Максимова». С одной стороны, он примыкает к абсурдистским постановкам Лаборатории («Она» и «Служанки» Ж. Жене, «Песочница» М. Вальчака), с другой стороны, в спектакле в полной мере реализуется уникальный режиссерский и актерский метод Лаборатории, основанный на театральной системе Антонена Арто. Построенное по принципу «театра в театре» действие с яркими эффектными костюмами и декорациями обнажает абсурдность современной реальности на материале ставшей уже классической французской пьесы, впервые поставленной в Санкт-Петербурге.

***

«Театральная Лаборатория Вадима Максимова» основана в 1984 году в Санкт-Петербурге как экспериментальный театр. Лаборатория является постоянным участником различных национальных и международных фестивалей. В 2010 году театр принял участие в таких фестивалях как «Арт-альтернатива» (Донецк, Украина), «Фавн» (Тржчениче, Чехия) и «СКАМПА» (Эльбасан, Албания).

Ссылки по теме:
Фестиваль «SKAMPA» в мифической стране Албании
Театральная Лаборатория в Албании
«Прорицание Вёльвы». Возвращение
Театральная Лаборатория. Закрытие сезона

Театральная Лаборатория
версия для печати
персоны
Антонен Арто
театры
МДТТеатр "ОсобняК"

фотографии >>
«Король Убю» - в Лаборатории фотографии
«Король Убю» - в Лаборатории фотографии
«Король Убю» - в Лаборатории фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Восток - дело тонкое...
Восток - дело тонкое...
2-го октября 2006 года в театре "Современник" состоялась премьера спектакля "Антоний&Клеопатра. Версия". К творчеству английского классика обратился Кирилл Серебренников, который вместе с драматургом Олегом Богаевым сделал, по его словам, "более актуальный вариант" известной истории.
1 комментарий
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Галина Анисимова
6 декабря ушла из жизни актриса Галина Анисимова.
Вячеслав Дубинин
3 декабря скончался актёр и каскадёр Вячеслав Дубинин.
Андрей Битов
3 декабря ушёл из жизни писатель Андрей Битов.
Виталий Ендовицкий
2 декабря ушёл из жизни актёр Виталий Ендовицкий.

День рождения >>

Евгений Буренков
Пётр Вельяминов
Ольга Викландт
Евгения Гладий
Владимир Жеребцов
Наталья Земцова
Елена Пирогова-Филиппова
Валерий Сторожик
Александр Феклистов
Эллен Бёрстин
Эмили Браунинг
Эли Уоллах
Си Томас Хауэлл
Николас Холт
Петер Чатель
Шири Эпплби
все родившиеся 7 декабря >>

Премьеры ТВ

Свои-2
3 декабря
Пятый канал
Красная лента
7 декабря
ТВЦ
Невеста
7 декабря
ТВ-3
Отравленная жизнь
8 декабря
ТВЦ
Пока бьётся сердце
8 декабря
Россия 1
Да здравствует Цезарь!
9 декабря
Первый канал
Чужая кровь
10 декабря
Первый канал

ревью