Юрий Яковлев и Юлия Борисова. «Насмешливое мое счастье»

На сцене театра им. Вахтангова 8 декабря 1965 года - премьера спектакля «Насмешливое мое счастье» по пьесе Леонида Малюгина в постановке Александры Ремизовой.
Пьеса Леонида Малюгина, созданная на основе переписки Чехова с братом Александром, Ольгой Книппер и Ликой Мизиновой названа автором «сценическим романом в письмах». Драма, показанная на сцене, не выдумана — много лет хранилась она в письмах этих людей. Письма обнаруживают то, что было скрыто глубоко — суть их взаимоотношений.
В ролях:
Антон Павлович Чехов
- Юрий Яковлев
Мария Павловна Чехова
- Антонина Гунченко
Александр Павлович Чехов
- Анатолий Кацынский
Лидия Стахиевна Мизинова
- Юлия Борисова
Алексей Максимович Пешков
- Николай Тимофеев
Ольга Леонардовна Книппер
- Елена Добронравова
\Людмила Максакова
Артисты играли блестяще, но Юрий Яковлев и Юлия Борисова выделялись особенно,
вся Москва ходила смотреть на эту необыкновенную пару.
Спектакль продержался на сцене несколько лет.
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