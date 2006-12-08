Названы лауреаты премии Станиславского

На торжественной церемонии в отеле "Балчуг Кемпински" были вручены престижные театральные премии Станиславского
. Эта международная награда, носящая имя великого реформатора сцены вручается по десяти номинациям, охватывающим разные сферы театрального искусства: режиссуру, актерское мастерство, сценографию, театроведение, педагогику. Самые почетные из номинаций: премия Станиславского "За вклад в развитие российского театра" вручена корифеям столичного театра имени Вахтангова
, народным артистам СССР Юлии Борисовой
и Юрию Яковлеву
. Премией Станиславского "За вклад в мировой театр" удостоен знаменитый режиссер театра и кино, драматург и сценарист Ингмар Бергман
. В номинации "Лучший режиссер" премия вручена главному режиссеру, художественному руководителю Московского театра юного зрителя (МТЮЗ) Генриетте Яновской
за спектакль "Трамвай "Желание". "Лучшим сценографом" и обладателем премии Станиславского стал известный российский театральный художник Эдуард Кочергин
, долгие годы работавший вместе с выдающимся театральным режиссером Георгием Товстоноговым
. Что касается актерских лауреатов премии Станиславского 2006 года, то ими стали народный артист России Игорь Ясулович
(МТЮЗ) и Роза Хайруллина
(Казанский театр юного зрителя). Российский режиссер Марк Захаров
, возглавляющий жюри, в которое входят такие мастера российского театра, как Олег Табаков
, Людмила Максакова
, Видас Силюнас
, Евгений Миронов
и другие, отметил, что с каждым годом делать выбор все труднее, поскольку много по-настоящему достойных работ.
обсуждение >>