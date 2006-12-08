Названы лауреаты премии Станиславского

анонс

Продюсерский центр Новое Искусство и театр Русский Терем показали премьеру «Женитьба в Мыльном переулке» по пьесе Н. В. Гоголя.

17 августа 2006

"Как могла я все это вынести?"

"Несколько дней до скандала на репетиции «Министерши» в театре шли разговоры о предстоящем производственном совещании, которое откладывала дирекция и парт.организация по разным причинам.