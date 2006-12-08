Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Названы лауреаты премии Станиславского

8 декабря
Все года

Театральная хроника >>
8 декабря 2006
На торжественной церемонии в отеле "Балчуг Кемпински" были вручены престижные театральные премии Станиславского. Эта международная награда, носящая имя великого реформатора сцены вручается по десяти номинациям, охватывающим разные сферы театрального искусства: режиссуру, актерское мастерство, сценографию, театроведение, педагогику. Самые почетные из номинаций: премия Станиславского "За вклад в развитие российского театра" вручена корифеям столичного театра имени Вахтангова, народным артистам СССР Юлии Борисовой и Юрию Яковлеву. Премией Станиславского "За вклад в мировой театр" удостоен знаменитый режиссер театра и кино, драматург и сценарист Ингмар Бергман. В номинации "Лучший режиссер" премия вручена главному режиссеру, художественному руководителю Московского театра юного зрителя (МТЮЗ) Генриетте Яновской за спектакль "Трамвай "Желание". "Лучшим сценографом" и обладателем премии Станиславского стал известный российский театральный художник Эдуард Кочергин, долгие годы работавший вместе с выдающимся театральным режиссером Георгием Товстоноговым. Что касается актерских лауреатов премии Станиславского 2006 года, то ими стали народный артист России Игорь Ясулович (МТЮЗ) и Роза Хайруллина (Казанский театр юного зрителя). Российский режиссер Марк Захаров, возглавляющий жюри, в которое входят такие мастера российского театра, как Олег Табаков, Людмила Максакова, Видас Силюнас, Евгений Миронов и другие, отметил, что с каждым годом делать выбор все труднее, поскольку много по-настоящему достойных работ.
версия для печати
персоны
Юлия БорисоваЛюдмила МаксаковаЕвгений МироновОлег ТабаковЮрий ЯковлевИгорь Ясулович
театры
Театр им. Евг.Вахтангова

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

"Как могла я все это вынести?"
"Как могла я все это вынести?"
"Несколько дней до скандала на репетиции «Министерши» в театре шли разговоры о предстоящем производственном совещании, которое откладывала дирекция и парт.организация по разным причинам.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Галина Анисимова
6 декабря ушла из жизни актриса Галина Анисимова.
Вячеслав Дубинин
3 декабря скончался актёр и каскадёр Вячеслав Дубинин.
Андрей Битов
3 декабря ушёл из жизни писатель Андрей Битов.

День рождения >>

Лев Борисов
Юрий Борисов (II)
Елена Валюшкина
Марина Голуб
Фёдор Гуринец
Анна Исайкина
Артём Михалков
Евгений Стеблов
Алиса Фрейндлих
Ким Бэсингер
Дэвид Каррадайн
Анна-София Робб
Йен Сомерхалдер
Джон Уотерс
Тери Хэтчер
Максимилиан Шелл
все родившиеся 8 декабря >>

Премьеры ТВ

Свои-2
3 декабря
Пятый канал
Красная лента
7 декабря
ТВЦ
Невеста
7 декабря
ТВ-3
Отравленная жизнь
8 декабря
ТВЦ
Пока бьётся сердце
8 декабря
Россия 1
Да здравствует Цезарь!
9 декабря
Первый канал
Чужая кровь
10 декабря
Первый канал

ревью

«Почти среда»
Ролики фильмов
«Почти среда»
Вероника идет на важное свидание: выходит из дома на рассвете вторника и путешествует по Москве до рассвета среды.