Театр Российской Армии. Новый сезон

Театр Российской Армии открыл новый сезон. Позднее обычного, но зато в обновленном и вновь оснащенном здании. Масштабная реконструкция, первая за последние 70 лет, ещё не закончена – впереди второй этап капитального ремонта. Но сегодня актёры прославленной труппы вновь вышли на сцену – в спектакле «Давным-давно».

В Большом зале заменили занавес, установили планшет сцены. Масштабная реконструкция не только улучшила бытовые условия, но и подняла творческих настрой – в театре ждут успешных премьер.

Борис Морозов, главный режиссер Театра Российской Армии: «Ближайшая премьера – это постановка Александра Будонского пьесы испанского драматурга Алехандро Касоны «Та, которую не ждут», где в главной роли Людмила Чурсина».

Для легенды театра Владимира Зельдина – это 67-й сезон в этих стенах. В ближайшие месяцы народный артист начнет готовиться к своему юбилею. В следующем году Владимиру Михайловичу – 95. К этой дате в репертуаре появится еще один спектакль.

Владимир Зельдин, народный артист СССР: «Для меня этот театр – это мой дом. Я сюда поступил и поступил потому, что руководил этим театром главный режиссер, ученик Станиславского и Немировича-Данченко – Алексей Дмитриевич Попов».

Актер Николай Лазарев сыграет в еще одном премьерном спектакле этого сезона. Борис Морозов уже провел несколько репетиций пьесы Виктора Розова «Вечно живые». В этом спектакле Лазарев исполнит роль пианиста Марка. Актер говорит, что над образом придется серьезно поработать. А все из-за реконструкции.

Николай Лазарев, актер Театра Российской Армии: «Это новое все. И зал подняли, и зрители стали ближе. И значит, акустика стала лучше».

«На малой сцене и в Большом зале поменяли кресла. Расширили пространство между рядами. Большой зал стал еще вместительнее – на 50 мест. Теперь спектакли на самой большой сцене Европы смогут увидеть более полутора тысяч зрителей».

Открытие сезона зал приветствует стоя. В начале, по традиции, официальные речи и награждения. Указом президента актер Валерий Абрамов удостоен звания народного артиста.

Новый сезон театр открыл своей визитной карточкой – спектаклем «Давным-давно». Впервые Алексей Попов поставил его в 1942-м в эвакуации. Сейчас эта лирическая комедия идет в новом прочтении Бориса Морозова.